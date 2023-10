La tensión entre el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor no cesa, y ahora ambos intercambiaron críticas en redes sociales y esto puede ser un adelanto de una posible pelea.

Mediante una publicación en X (antes Twitter) Conor subió un video de la pelea entre Saúl Álvarez y el pugilista estadounidense Floyd Mayweather, y lo complementó con el siguiente comentario:

“Esta fue una de las mejores peleas en la historia del boxeo, le di más golpes a Floyd que a “Canelo”, me gustaría volverlo a intentar”.

Ante esto, el mexicano le contestó: “para pelear contigo solo necesito una mano, no tendría que tirar muchos golpes para vencerte”.

One of the greatest performances in Professional Boxing this was. I landed more shots on Floyd than Canelo.

I’d love another go. https://t.co/Abfx7Pcpze

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 17, 2023