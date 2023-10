A unos días de que se publique el primer libro de Britney Spears, The Woman in Me, se ha dado a conocer parte del contenido de la publicación en la que comparte que abortó durante su relación con el cantante Justin Timberlake.

De acuerdo a lo compartido por la revista People, en el que Britney es portada, la interprete de “Crazy” compartió que hace dos décadas el conocido Príncipe del Pop iba a ser padre pero que este se declaró “no listo”.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, revela en el libro Britney.

De igual manera Spears mencionó que el haber experimentado la interrupción de este embarazo la dejó marcada de por vida.

En 2005, Britney Spears se convirtió en madre de Sean Preston, producto de su relación con Kevin Federline. Un año después concibió a Jayden Federline.

En 2021 se dio a conocer un documental llamado Framing Britney que retrató lo vivido por la cantante en la que se habló sobre su tutela y lo que pasó a lo largo de los años. Uno de los protagonistas de la vida de Spears fue Timberlake quien ofreció una disculpa.

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que perdona la misoginia”, mencionó.

LDAV