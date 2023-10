¡Atención a todos los amantes del rock en nuestro país! Recientemente, se dio el anuncio del regreso de una de las leyendas más grandes de este género, se trata nada más y nada menos que del guitarrista conocido como Slash, el artista dio a conocer que se presentará en la Ciudad de México el próximo año.

Como parte de su gira mundial “The River is Rising”, el emblemático guitarrista se presentará el próximo 23 de enero en el Pepsi Center del WTC, pero eso no es todo, el artista vendrá acompañado por Myles Kennedy & The Conspirators, por lo que se espera un gran show para sus fans en la capital.

De acuerdo con la información que fue dada a conocer para el concierto de Slash, Ticketmaster será la empresa encargada de la distribución de boletos, por lo que el próximo 24 de octubre se llevará a cabo una preventa especial para tarjetahabientes Citibanamex y el 25 de octubre se abrirá la venta al público general.

Hasta el momento se sabe que el rango de los costos de los boletos será de los 830 hasta los 2050 pesos mexicanos, estos precios ya incluirían los cargos por el uso del servicio de la compra online.

Considerando que al Pepsi Center del WTC le cabe un aforo máximo de ocho mil personas, se espera que pueda haber un lleno total, por lo que los fans han comenzado a especular una posible fecha en caso de que las localidades se acaben ese mismo día.

Recordemos que la última vez en la que Slash hizo acto de presencia en nuestro país con Myles Kennedy & The Conspirators fue antes de la pandemia, específicamente en el año 2019, cuando tocaron juntos en el festival de metal “Domination”, el cual fue duramente criticado por la logística que se tuvo.

SMKC is proud to announce The River is Rising – Rest of The World Tour ’24 🔥 Ticket presale will be on Thursday, Oct 19th at 10 am local times. Click the link in bio and sign up on Laylo to get first access to tickets. #slashnews #riverisrising #slash #myleskennedy #toddkerns… pic.twitter.com/7gcld0voMV

— Slash (@Slash) October 17, 2023