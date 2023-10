Con una trayectoria consolidada en la televisión, Jackie Cruz quiere enfocarse en su carrera musical con su nuevo sencillo “Cielito lindo”, disponible en todas las plataformas de streaming.

Con Cielito lindo, Jackie Cruz busca transmitir todas las experiencias que han marcado su vida y hablar de su presente. Además de sus vivencias en el mundo artístico, esta canción está inspirada en su familia, con quienes actualmente vive en Oaxaca.

“No mucha gente sabe que ahorita estoy viviendo en Oaxaca, en México, y dedico la canción a México, a cómo estoy viviendo en Oaxaca donde todo es tan hermoso”, nos cuenta Jackie Cruz, en entrevista.

Recientemente publicó su nueva canción “Capítulo 1. Cielito lindo”. Como lo dice su nombre, piensan transmitir una misma historia y estarán conectados.

“Cielito lindo es el capítulo 1. Voy a tener tres capítulos: el dos se llama Juracán, con j, porque es un dios taíno de mi país, la República Dominicana y de Puerto Rico, y después el tercer capítulo es Aguacero”.

De esta forma, Cielito lindo pretende ser un capítulo de toda una narración, en donde además de sus vivencias personales, buscará darle representación a las diversas culturas latinas.

“Después del capítulo 3 estoy pensando sacar una canción más y después un álbum”, nos cuenta Jackie Cruz que aún no sabe el nombre, en el que busca salirse de las convenciones de los géneros musicales.

Para ella la música es su mundo, es algo que la ha llevado a muchos lugares. Es este sentimiento de lo que se tratan sus nuevos lanzamientos.

En este momento la música es su propiedad. No obstante mencionó en entrevista que tiene muchos más proyectos, uno de ellos en la televisión. Sin dar más detalle, Cruz reveló que planea estrenar un nuevo show.

Todo ello impulsado por su carrera televisiva, en producciones como Orange is the New Black y en el reality show Kourtney and Kim Take Miami, donde Cruz acompañó a las hermanas Kardashian.

Te dejamos a continuación Cielito lindo, la última canción que lanzó Jackie Cruz:

