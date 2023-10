Warner Bros. Games sorprendió a los amantes de los videojuegos tras el lanzamiento de un nuevo vistazo de Mortal Kombat 1.

Este sábado a través de las cuentas oficiales de Warner Bros. Games, se liberó un nuevo tráiler del icónico videojuego de lucha creado por Ed Boon y John Tobias en 1992 , “Mortal Kombat 1”.

Luego de que hace tres meses se diera a conocer el primer vistazo de este videojuego en el que se presentó a Homelander, Peacemaker, Quan Chi, Ermac , Takeda quienes volverán para ser parte del videojuego; en el clip de 1:09 min vemos como Omni-Man 8 salpicará la pantalla de forma absolutamente salvaje.

Y es que según se detalló los reinos temblarán bajo el peso del Imperio Viltrum.

De tal suerte que, habrá varios enfrentamientos, pero como mencionamos, uno de los que destacaría es el de Omni, á quien vemos como agarra con las dos manos la cabeza de su contrincante para reventarla por pura presión, mientras que en el otro, cree conveniente que el rival atraviese varios vagones de metro mientras los pasajeros son destripados frente a sus ojos.

En el tráiler también podemos ver con todo lujo de detalles el Fatal Blow y los dos Fatality de Omni-Man, y aunque no es la principal novedad del avance, se observa de igual forma a Tremor, uno de los nuevos cameos del juego.

En tanto que, si aún no le has dado un vistazo al brutal avance a continuación te lo dejamos.

The realms will tremble under the weight of the Viltrum Empire. #MK1 pic.twitter.com/x709ZtPLjY

— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) October 14, 2023