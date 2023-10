El cantante colombiano Juan Pablo Vega, presentó su nuevo sencillo Lo que falta de mí en colaboración con Leonel García integrante de Sin Bandera; aquí la plática que tuvimos sobre su tercer sencillo Despídeme de Todxs y su nominación al Latin Grammy 2023.

El también productor Juan Pablo Vega hace un par de meses lanzó su tercer álbum de estudio, Despídeme de Todxs. Este trabajo se compone por 11 canciones, que combinan la producción de Vega en colaboración de amigos y compañeros, quienes lo han acompañado en su trayectoria artística por más de una década.

El disco sigue fielmente la temática que ha caracterizado el estilo de Juan Pablo desde sus comienzos, es decir, la nostalgia y sonidos de tiempos pasados. Su música evoca a los años 70’s y 80’s, pero eso sí, manteniendo un balance entre lo “antiguo” y lo nuevo.

Juan Pablo nos platicó que este disco si bien podría situarse en unos años como un material post pandémico, también fue un material para reflexionar sobre su carrera musical, es por ello que se siente la añoranza, el pasado y lugares que bien podrían haber sido “mejores”.

“Este disco se siente como de canciones post pandémicas que traen cuestiones de revisitar lugares del pasado, con esa premisa que todo tiene un pasado mejor, una consigna bastante debatible que finalmente fue el sentir para mí, como canción ‘98’ que habla de tiempos mejores. ¿Yo que estaba haciendo con mis amigos, dónde estaban?

Despídeme de Todxs lo consigna, fue cara a las ganas de retirarme de la música, aunque fueran muy fugaces, quedaron registrados”.

Colaboración con Leonel García en ‘Lo que falta de mí’

Este tema se lanzó el pasado 22 de septiembre y llega luego del tercer álbum de estudio de Juan Pablo; se realizó gracias a la colaboración con Leonel García.

Vega decidió realizar este tema con el integrante de Sin Bandera, a quien conoció a través de redes sociales, y fue un sueño cantar con él, por su legado y la admiración que le tiene.

Para el colombiano “Leonel y Noel fueron de los precursores del R&B en español latino”. Vega empezó su trayectoria musical hace 17 años cantando en bares y por ello era muy importante incluirlo en su repertorio, ahora tras la colaboración con Leonel, “materializó esa admiración que se ha vuelto mutua”.

Lo que falta de mí

“Lo que falta de mí”, sigue la línea sonora de las 11 canciones de su reciente álbum, destaca que surgió de manera espontánea durante una sesión de grabación en el “El Desierto” a las afueras de la CDMX.

La letra de este sencillo nos remonta a esas “expectativas” que se pueden generar al momento de comenzar una relación.

“Yo creo que surgió de esta parte de la “infatuación” cuando uno está comenzando con una persona, toda esta añoranza que hay alrededor y estas ganas de estar con esa persona a tal punto, de decir, lo que falta de mí”.

Aunque también podría ser lo que de manera personal nos haría falta. Como bien nos platicó Juan Pablo, es lo rico de las canciones las múltiples interpretaciones que el escucha le pueda dar dependiendo del momento en que se encuentre en la vida.

“Es lo maravilloso de las canciones que se someten a muchísimas interpretaciones y eso es parte del oficio. Me acuerdo mucho de una canción que escribí a lado de una gran amiga, Vanessa Zamora, para el disco que lleva mi nombre y el tema era “Dejarnos ir”, para mi fue soltar una relación y empezar a fluir en otro tipo de espacios y para ella, era una especie de dejar ir pero continuar con esa persona.

Dos años después de lanzar el disco la visión de ella cuando la escribimos, fue absolutamente distinta a la mía. Hasta en la gestación de canciones pueden haber diferentes ángulos dentro de una misma canción”.

La relación entre los estudios “El Desierto” y Fishman Records, el estudio de Vega en Bogotá.

Sobre este tema, el intérprete de “Nada personal” nos compartió que “El Desierto” se ha vuelto como su casa, “una especie de matriz de todas las producciones que realizó”. De tal suerte que “el ambiente se siente muy familiar, rodeado de amigos con quienes no solo he hecho colaboraciones sino también les he producido”. Tal es el caso de Ximena Sariñana, David Aguilar entre otros.

Y por otro lado, en su estudio de Bogotá, trabaja solo y las cosas se dan de manera más introspectivas, pues es quien se graba y se escribe para sí mismo.

Nominación a los Latin Grammy 2023

Juan Pablo Vega desde hace diez años se ha convertido en uno de los artistas más influyentes y versátiles de la música contemporánea, de tal suerte que ha recibido 2 premios como productor y compositor en los Grammy Latinos.

Pero no es todo, ya que, a esta lista de logros que ha cosechado se suman las recientes nominaciones en la prestigiosa edición de los Premios Rolling Stone en Español, misma que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Miami, Florida.

El cantautor ha sido nominado en dos categorías destacadas: “Productor Musical del Año” y “Videoclip del Año” en la canción “Tenemos que hablar”.

Asimismo su trayectoria musical fue reconocida en la categoría de “Mejor Álbum Pop/Rock” en los Premios Latin Grammy 2023.

Al respecto, Vega comentó que si bien son importantes estos reconocimientos no son el fin en su carrera, pues para él “lo más importante es hacer feliz a sus fans y más cuando se está en medio de una burbuja en donde ya no sabes qué es verdad y que no y el éxito se mide con un like o un comentario”.

Tan es así, que para él es más “diáfano” tocar una canción ya sean para 100 o 1000 mil personas, pero que puedan corear y hacer suyos los temas.

“Los reconocimientos siempre son buenos como estar ahí para recibirlos, pero no creo que sean un fin para nada , al menos para mi no los son , pero cuando llegan hay que salir y sentirse orgulloso y más cuando son de un medio especializado en música como lo son los Rolling Stone e igual con los Latin Grammy.

Y aunque me tomó por sorpresa la nominación, también me sentí feliz y muy satisfecho de haber hecho un trabajo que tiene un espacio en medio de una cantidad y un volumen gigantesco de discos que se están sacando todos los viernes a todo momento en el mundo”.

La faceta como productor

Si bien Juan Pablo Vega se ha enfrentado a “cambios drásticos” a lo largo de su carrera durante el proceso de componer y difundir su música, por las ventas y los números que tendría que generar día con día para posicionarse, también se ha visto envuelto en retos a los que ha hecho frente tras su faceta como productor musical.

Esta etapa si bien señaló que la ha disfrutado pues le ha permitido ponerse del lado del cantante, también le ha permitido fungir como terapeuta para realizar un “buen material”.

“Siempre digo que gran parte de un productor es el 60 por ciento es la cuestión operativa de arreglar con la guitarra, grabarse.. pero el otro 40 es una especia de terapia, ya que, a veces se toma el papel de terapeuta, pues los artistas que si bien no todos son iguales, traen una especie de ansiedad de muchísimas ideas, cosas, que uno tiene que capitalizar como productor y ser una especie de catalizador.

No todo es creatividad, sino, también hay un gran porcentaje de como volverse amigo y confrontador del artista, es fascinante ya que tienes esa apertura de decirle ¡oye eso no está cool! pero podemos llegar por este lugar”, aseveró.

Finalmente, el cantante colombiano cerró mencionando que hace 10 años estaba con un “sueño viciado” por las estructuras detrás, que le reiteraban constantemente ser el número uno ya que, era sinónimo de éxito, pero por fortuna a lo largo del tiempo lo ha ido desmitificando.

“Fui quitando capas a eso y me enfrente a un presente precioso y más allá de lograr resultados numéricos y cuantitativos he sabido aprovechar cada momento, gozar y divertirme, pese a los sacrificios y trabajo”.

Y esto último se verá reflejado el próximo 23 de noviembre ya que Juan Pablo Vega junto a su equipo darán “un concierto precioso” en el Foro Indie Rocks, en la CDMX- ciudad que ha sido su segunda casa y que adora muchísimo-.

Nos compartió que tras llegar a un consenso entre su equipo, se decidió eliminar la secuencia y el metrónomo con la finalidad de dar un show absolutamente tocado, en donde hasta los errores serán parte de esa humanidad para que se dejen de lado los conciertos libreteados y grandilocuentes y así volver a la raíz que es ¡tocar!

