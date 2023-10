Fue un 29 de marzo de 2019 en el que la cantante estadounidense, Billie Eilish, saltó a la fama internacional cuando salió el video de su canción titulada ‘Bad Guy’, a partir de ese entonces, Billie ha cosechado varios premios, éxitos y giras mundiales, además de ser aclamada por su enorme talento.

Pues recientemente, en su visita al programa de Jimmy Kimmel en los Estados Unidos, la cantante sorprendió a todos sus fans al decir que aquella canción era “La canción más estúpida del mundo”, así como lo estás leyendo.

Pero espera, antes de que saquen de contexto las declaraciones de Billie Eilish, la cantante aclaró a que se refería sobre esta canción que pertenece al álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, ella mencionaba que la canción es algo tonta, pero que también es muy buena.

“Objetivamente, ‘Bad Guy’ es como la canción más estúpida del mundo, pero es realmente buena. Es como si tuvieras que entenderlo, tienes que tener humor. Como en esa canción que estoy troleando, se supone que esa canción es ridícula, pero es divertida porque es tonta. Es literalmente como, ‘Duh’.”

Te podría interesar: ¡OMG! Marvel despidió directores y escritores de la nueva serie de Daredevil

Durante la visita al programa del presentador de televisión estadounidense, Billie estuvo acompañada de su hermano Finneas, además de hablar de esta canción, también tocó el tema sobre el odio que le tienen algunos artistas a sus propias canciones y cuestionándolos sobre ¿Por qué hacen eso?

“Amo mi propia música y definitivamente cambia y se transforma conmigo. Todavía me estremezco, pero lo aprecio”, dijo Billie Eilish en entrevista.

Actualmente dicho video acumula más de 1259 millones de vistas y se ha posicionado como uno de sus más grandes éxitos en distintas plataformas de música.

MC