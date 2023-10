El rapero originario de Tijuana, Remik González se ha convertido en una sensación en la escena underground. Aunque en los últimos años ha cambiado la dirección de sus letras el también productor ve hacia el futuro y ahora apuesta por su esposa, Sirhena con quien lanzó el tema “Ese c*lo”.

“Ha sido un proceso chingón como pareja ya que lo hemos vivido divirtiéndonos y estresándonos. Estamos con toda la actitud para seguir con más canciones.

“No estaba tan primeriza porque se equivocaba en lo que todos hacemos como profesionales. El tema es acostumbrarse al tiempo de realizarse los temas. En ocasiones sí se desesperó pero por ser su esposo se le hacía fácil. Nos encantó la rola y qué chingón que es la primera de tantas”, compartió Remik González en entrevista con 24 HORAS.

El debut musical de Sirhena se da con el apoyo de Remik y formará parte de un mixtape el cual preparará más adelante.

“Mi esposo es mi inspiración. Se viene música nueva e intentaré hacer reggaetón con él. Aún no nos hemos sentado bien para armar algo. Lo seguro es que este movimiento no va a parar”.

Este año el rapero de Tijuana estará lanzando algunos temas sueltos pero adelanta que este año no habrá álbum nuevo ya que este se está preparando sobre la marcha. Adicional a esto también compartió cómo ha sido su crecimiento en la industria musical.

“‘Ese c*lo’ Es un sencillo suelto que no viene en un EP. Este tema y los que restan del año son sueltos y no habrá disco este año. Obvio estaré escribiendo para lo nuevo”, adelantó.

“Pa’ mal no he cambiado. He sabido navegar entre las aguas del movimiento y me he limpiado todo lo malo que venía cargando en mi forma de ser o circulo con quien me juntaba. He cambiado pa’ bien con mi gente, mis planes y más que se ha transformando en bienestar mental.

He intentado evolucionar siendo más versátil. He estado evolucionando para acoplarme a lo nuevo sin perder mi esencia de tijuas. Yo me considero músico y poco a poco la versatilidad me ha ayudado a no estancarme. Lo comercial lo hace la gente”, reflexionó.

La pérdida de Lefty SM

Este año la noticia de la muerte de Lefty SM a manos de hombres armados generó indignación y preocupación en la escena del hip hop mexicano. Esto ocurrió en medio de su ascenso en la localidad de Zapopan la noche del 2 de septiembre.

Diversas figuras se manifestaron en redes sociales exigiendo a las autoridades de Jalisco esclarecer lo ocurrido, uno de ellos fue Remik González quien convivió con él en varias ocasiones.

“A Lefty lo llevamos en el corazón machín. Me es muy difícil hablar de eso ya que me dolió porque fue un carnal que conocí cuando apenas iba a empezando.

Alcancé a convivir con él, fue compa. A mi me llenaba de orgullo al verlo cotorrear; como era como persona y fue muy difícil porque recibimos de golpe la noticia. Incluso los primeros días seguía siendo increíble el asimilar la realidad.

“Todavía es algo que nos jode a los músicos porque les cantamos a los malandros y que nos hagan esto no está chido y pues en paz descanse este carnal. Se fue Lefty pero nació una leyenda”, recordó con lagrimas en los ojos.

LDAV