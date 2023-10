A pesar de que se le ve muy afectada por lo que vivió antes de ser evacuada de uno de los kibutz de Israel cerca de la Franja de Gaza, Rona Kapustiansky se da tiempo de bromear y de invitarme un cigarro a la distancia, “volví a fumar después de 27 años”, cuenta desde una terraza en Beersheba, donde su hermana y su madre, “sus mejores amigas”, la recibieron junto a su familia tras sobrevivir al ataque del movimiento palestino Hamás.

“No entendíamos cómo no se terminaba la batalla, tenemos el Ejército (de Israel) más grande del mundo, y no podía ser (…) Entraron en autos, eran (cientos de) terroristas que entraron a matarnos, que me odian aunque no me conocen”, cuenta al mencionar que los milicianos gritaban “maten a los judíos” al pasar casa por casa.

Rona vivía en el kibutz Reim, cerca de donde Hamás también dejó a su paso 270 muertos, jóvenes en su mayoría, que asistieron a un festival de música electrónica en el desierto llamado Supernova. Imágenes de esta tragedia muestran los autos incendiados, las carpas destrozadas y las hileras de ropa junto a los coches que dejaron, algunos de los cuales también fueron secuestrados.

Rona relata que Reim, asentamiento judío en el que se vive de manera colectiva, era un “paraíso, verde” donde existía un buen sistema de Educación y Salud, a pesar de las constantes alertas de “código rojo” que sonaban constantemente durante los años que vivió en este lugar, al que desconoce si regresará.

“Antes, cuando entrábamos al refugio sabemos que vamos a escuchar la explosión y vamos a salir, diez minutos, quince, a veces un poco más de tiempo, nunca llevamos comida o agua. Me sentía segura, lo que siento que pasó no lo quiero creer, me da miedo decirlo” expresa al borde del llanto al mencionar su teoría: “hay intereses mayores de los que tienen el poder, intereses que son más importantes que la vida de mis hijos, de los hijos de mis amigos, de los bebés que se llevaron vivos a Gaza, nadie sabe si van a volver. Ya no es casa, en tu casa te sientes seguro, protegido”, expresa al contarme su historia con lágrimas.

SIN RETORNO

“No sé lo que va a pasar el día de mañana, estuvimos ahí encerrados y realmente, más de un momento yo creí que no íbamos a salir vivos, que era nuestra despedida, nuestros últimos segundos, más de una vez. Y todavía pensamos que es un milagro, perdimos mucha gente querida, entraron por el aire, por el mar, por tierra, debajo de la tierra”, comenta.

Nacida en Argentina, Rona, su hija Emma de 17 años y su hijo Tom, junto con su esposo Pablo, lograron sobrevivir a la incursión de los integrantes de Hamás que mataron a cientos de personas de los kibutz, muchos de ellos vecinos de la familia.

“Ahora la sensación es distinta, vivimos 30 horas que realmente no sabíamos si íbamos a salir vivos”, reitera, mientras me cuenta las cosas que pasaron por su cabeza durante este tiempo, y la impotencia, al ver en sus grupos de mensajería los reportes de sus amigos asesinados, con el miedo de salir por agua y encontrarse con algún pistolero en medio de este mortífero ataque.

Recuperan control de su frontera

Después de declarar un asedio total, en una guerra con miles de muertos desde la ofensiva lanzada el sábado por el movimiento islamista palestino Hamás, Israel anunció ayer que retomó su frontera y continúa bombardeando Gaza.

“Estamos ya en medio de la campaña, pero esto sólo es el principio, ganaremos con la fuerza, con mucha fuerza”, advirtió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Además, ordenó a sus ciudadanos evacuar todas las localidades cercanas, ante una una posible ofensiva terrestre contra ese exiguo territorio de 360 km2 donde malviven 2.3 millones de palestinos, bajo bloqueo israelí desde hace 16 años.

Hamás amenazó con ejecutar a los cerca de 150 rehenes que secuestró, entre quienes hay mujeres, niños y ancianos así como jóvenes capturados durante el festival de música Supernova, al mismo tiempo que lanzó 5 mil cohetes, una magnitud inédita desde la creación del Estado de Israel en 1948.

La ONU advirtió que el “asedio total” está “prohibido” por el derecho internacional humanitario y señaló que más de 187 mil 500 personas del enclave se han visto obligadas a desplazarse desde el inicio del conflicto.

También, cuatro periodistas palestinos perdieron la vida en un bombardeo israelí en Gaza. En el hospital Al Shifa del enclave, “la situación es catastrófica”, de acuerdo con autoridades médicas.

CON INFORMACIÓN DE AFP

BALANCE DE PÉRDIDAS HUMANAS (más reciente)

Israel

1,008 fallecidos

3,418 heridos

Gaza

830 fallecidos

4,250 heridos

Cisjordania

19 fallecidos

110 heridos

Líbano

5 fallecidos

TOTAL

1,862 fallecidos

7,773 heridos

EXTRANJEROS ASESINADOS, HERIDOS O REHÉNES

México: 2 desaparecidos

Estados Unidos: 14 muertos y 20 desaparecidos

Tailandia: 18 muertos

Nepal: 10 muertos.

Argentina: 7 muertos y 15 desaparecidos

Francia: 8 muertos y 20 desaparecidos

Rusia: 4 muertos

Perú: 2 muertos

Ucrania: 2 muertos

Reino Unido: 2 muertos

Brasil: 1 muerto

Camboya: 1 muerto

Canadá: 1 muerto y 3 desaparecidos

Alemania: Varios rehénes

Filipinas: 5 desaparecidos

Austria: 3 desaparecidos

España: 2 desaparecidos

Paraguay: 2 desaparecidos

Colombia: 2 desaparecidos

Italia: 2 desaparecidos

Tanzania: 2 desaparecidos

Chile: 1 desaparecida

Irlanda: 1 desaparecida

Panamá: ciudadana desaparecida a salvo

