La reconocida marca deportiva Adidas ha propuesto que el día 10 de octubre sea considerado como el Día oficial de Messi.

Buenas noticias para todos los fanáticos de la estrella del balompié, Lionel Messi, esto después de que la reconocida marca deportiva Adidas propusiera el 10 de octubre como su día oficial.

El icono argentino ha sido reconocido en el mundo deportivo por resaltar en cada uno de los equipos que ha pisado hasta el momento, sin embargo, aunque no siempre ha utilizado en su dorsal el número 10, Messi es reconocido por portarlo en la mayoría de las ocasiones como lo es en la selección Albiceleste.

Es por esta razón que Adidas ha decidido lanzar una publicación en la que propuso que el 10 de octubre sea el Día oficial de este atleta:

“Les presentamos desde hoy que el 10/10 es oficialmente el Día de Messi. Estén atentos a lo que está por venir”, se leyó en un tuit mientras aparece Messi portando la camiseta del Inter Miami de la MLS.

Cabe mencionar que en las tierras argentinas los hinchas ya pueden conseguir este jersey por un precio de alrededor de 50 mil a 75 mil pesos.

🔟/🔟

a day. a number. the goat.

we introduce from today that 10/10 is officially Messi Day. stay tuned for what's to come. you’re not ready. pic.twitter.com/nRw3VWZf13

— adidas Football (@adidasfootball) October 10, 2023