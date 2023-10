Se han revelado algunas declaraciones que rindió la futbolista Jennifer Hermoso a la Fiscalía española tras su caso con Luis Rubiales.

Recientemente, se han revelado algunas declaraciones que rindió la futbolista Jennifer Hermoso ante la Fiscalía española después del beso sin autorización que recibió por parte del expresidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales mientras celebraba su campeonato en el Mundial Femenino junto a sus compañeras.

Las nuevas declaraciones fueron reveladas por medio del programa Telecinco, Código 10 en donde de manera exclusiva abordaron el tema para dar a conocer el avance que se ha tenido sobre esta situación.

Cabe mencionar que ante esta situación, Rubiales dimitió su puesto en la RFEF tras los videos que fueron difundidos y las acusaciones de la jugadora hacia él, sin embargo, ahora hay nuevas declaraciones sobre lo ocurrido con el expresidente:

“En ese momento yo no tuve tiempo para reaccionar. No me merezco haber vivido todo esto. Ha sido muy difícil no poder salir de casa. Me he tenido que ir de Madrid para no tener esa presión. ¿Por qué tengo que estar llorando en una habitación cuando yo no he hecho nada?”, mencionó la jugadora.

De igual manera, la futbolista del Pachuca aclaró que se sintió desprotegida por el poco apoyo que recibió por parte de los directivos:

“Mancharon mi imagen, yo sentí que a mí nadie me protegía. A mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, que les ayudara, pero en ningún momento sentí que nadie me estaba protegiendo a mí”, confesó.

Añadió que la petición del beso por parte de Rubiales la agarró desprevenida y no supo como reaccionar ante ello:

“Estaba en shock. Un hecho histórico que nos ha costado la vida conseguirlo. En ningún momento me podía esperar que pasara eso. Por la adrenalina le abracé, era una persona de confianza y nadie se esperaría eso por muy espontáneo que fuera”, agregó.

🚨 #Código10 accede en EXCLUSIVA al informe pericial encargado por Luis Rubiales para tratar de demostrar que el beso a Jennifer Hermoso fue consentido 🔵https://t.co/xDrHDMGRbg pic.twitter.com/2XEiwyWUQk — Código 10 (@Codigo10tv) October 9, 2023

Durante el festejo de la escuadra española, que se extendió hasta los vestidores, Rubiales no se alejaba de la jugadora así lo dio a conocer:

“Intentó desviar un poco el tema y nos dijo que teníamos un viaje pagado a Ibiza todas las que quisiéramos. Me agarraba del hombro porque yo estaba a su lado. Ahí me empecé a sentir incómoda y vi que algo más grave estaba pasando. Que lo que había sucedido no era normal y no lo fue en ningún momento”, concluyó.

