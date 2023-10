Después de los anuncios de sus nuevos accesorios de audio y de una consola portátil, los usuarios de PlayStation estaba a la espera de la confirmación del lanzamiento una nueva consola para esta parte final del año, pues finalmente llego el anuncio de una nueva PlayStation 5.

Por medio de una publicación en su blog oficial, Sony ha dado a conocer el diseño de esta nueva consola, la cual será mucho más ligera, esta nueva PS5 tendrá una reducción del 30% en su volumen y contará con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD conectable, además de tener una memoria de 1 TB.

Denominada ahora como “PlayStation 5 Digital Edition” estará disponible en su venta al público de Estados Unidos a partir del próximo mes de noviembre y tendrá un costo de 499,99 dólares. Se tiene estimado que en los próximos meses pueda llegar al resto del mundo, pues su lanzamiento también está estipulado para Europa y regiones de Asia.

PlayStation destaca que se buscará agotar el stock de su “viejo” modelo y que a partir de que ya no queden unidades disponibles, esta nueva consola será la única disponible en el mercado, también se especifica que el soporte vertical seguirá estando a la venta de manera separada.

Este anuncio se da a unos días del lanzamiento del nuevo videojuego de Spiderman y de otros juegos como Alan Wake 2 y Call of Duty: Modern Warfare 3, además de que podrás contar con juegos que ya se encuentran en el mercado como el EA Sports FC 2023.

Hasta el momento se desconoce el costo que tendrá en nuestro país o de cuál será la fecha en la que el público mexicano pueda comprarla.

✨ Introducing a new look for PlayStation 5 ✨

Smaller design with a full-power PS5 experience. Full details on model options at PS Blog: https://t.co/zy8XBuewQd pic.twitter.com/BU26zzBwXq

— PlayStation (@PlayStation) October 10, 2023