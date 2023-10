Después de que el pasado 12 de septiembre aparecieran en Tijuana, mantas con amenazantes mensajes dirigidos al cantante y que obligó a que se cancelaran sus presentaciones en el estado, por fin, Peso Pluma, rompe el silencio y habla acerca de esta situación.

En las mantas se encontraron mensajes que advertían al cantante abstenerse de presentarse en Tijuana o atentarían contra su vida, días después se anunciaría la cancelación de las presentaciones del cantante en la ciudad.

Peso Pluma rompe el silencio

Por medio de una entrevista con el New York Times, el cantante dio por primera vez declaraciones acerca de las amenazas recibidas:

“Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son, me siento seguro, estar cerca de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual”. Declaró el cantante de 24 años.

Al mismo tiempo, Peso Pluma reconoció que el repentino ascenso a la fama fue un giro total en su vida y eso lo ha llevado a ocuparse más en su estado emocional y cuidar de su salud mental: “Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad, es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello”.

De igual maneras mostró su postura ante las críticas recibidas por su trabajo musical y sus supuestas malas actitudes hacia los medios de comunicación: “Siento todo lo que dice la gente, pero trato de enfocarme en las cosas positivas, no en las negativas”.

Por otro lado, George Prajin, manager de Peso Pluma, reconoció que se toman con seriedad este tipo de situaciones de riesgo: “Quiero asegurarme de que no solo esté seguro financieramente, sino que también cuidemos su salud mental y física, y, por supuesto, su seguridad. No puede ir a ningún lugar sin tener mucha seguridad; no lo permitiré”, sostuvo.

De igual manera, Prajin respondió ante la posibilidad de haber recibido tales maneras por el estilo de música y letras que el cantante maneja en sus temas, haciendo alusión al crimen organizado: “Nunca dejará de cantar esas canciones porque eso es con lo que creció, la cultura en la que creció”.

OD