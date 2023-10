En redes se viralizó un clip que captó cómo un hombre tuvo la buena fortuna de no ser asaltado por un ladrón ya que sin querer lo conocía.

A través de TiktTok, Canciones Cff (@cancionescff) compartió la grabación que captó una cámara de vigilancia, la cual muestra el épico momento que vivió un hombre tras evitar que fuera despojado de sus pertenencias por un amante de lo ajeno , esto luego de que reconociera al presunto ladrón.

En el clip de 11 segundos se puede apreciar a un hombre que portaba un conjunto tipo deportivo, jersey y short en color azul que está esperando en una esquina a que pase aparentemente el transporte pùblico,cuando de momento es abordado por un sujeto en bicicleta, el cual le exige que le dé la mochila que este traía.

En un primer acto, se observa que el hombre no se niega a dársela con el fin de que pueda pasarle algo.

Pero lo más sorprendente es que, se puede ver como el hombre antes de ceder sus pertenencias saluda a otro sujeto que había pasado antes igual en una bicicleta y que aparentemente era cómplice del ladrón, por lo que logra salvarse del robo.

Ante los hechos que se originaron el pasado 20 de septiembre cerca de las 5:30 de la tarde, según lo referido en la grabación que viene acompañada del tema ‘Tu Eres Mi Hermano del Alma’ de Gabriel Galán, como era de esperarse el clip se viralizó, pues ha alcanzado 11 millones 900 mil reproducciones, 563 mil 600 me gusta y cerca de 3 mil 326 comentarios en los que internautas no solo extornaron que les causó gracia la situación sino también algunas anécdotas similares.

“A mi me quito el celular un chavo y luego me volteo a ver y me dice perdón no pensé q eras vos y era un ex compañero de escuela”

“A mi una vez en un camión me reconoció mi vecino asaltante y me dijo que yo no le diera nada. Lo peor, me baje en la misma parada que el”.

“y luego dicen que no es bueno hacer ese tipo de amigos”

“Una vez nos iban a asaltar a mi ex y a mí y cuando vieron a mi ex lo reconocieron, resulta que eran amigos de niños y se quedaron platicando jaja”.

CSAS