El actor germano-austríaco,ganador del premio Óscar al mejor actor de reparto, Christoph Waltz, sorprendió a sus fans tras revelar que formará parte del elenco de ‘Frankenstein’, la nueva película de Guillermo del Toro.

El cineasta jalisciense, Guillermo del Toro durante la proyección IMAX 3D del décimo aniversario de Collider de Pacific Rin, durante una serie de preguntas y respuestas sobre lo que se viene próximamente en su carrera, reveló algunos otros detalles de su nueva película de terror que llevará por título “‘Frankenstein”.

Sin bien ya había dado un adelanto que Andrew Garfield, Mia Goth y Oscar Isaac serían parte de los que conformarán el elenco de este filme, sorprendió al dar a conocer que Christoph Waltz, quien este 4 de octubre cumplió 67 años también se une al reparto.

Asimismo cautivo al mencionar que su próxima entrega que será para Netflix y que ha estado preparando durante 50 años, comenzará a rodarse en febrero del próximo año.

“Estoy haciendo Frankestein. Estamos trabajando en ello. Comenzamos a filmar en febrero, y es una película que he querido hacer desde hace 50 años desde que vi el primer Frankenstein, tuve una epifania , y es básicamente una película. Eso requirió mucho crecimiento y muchas herramientas que no podría haber hecho hace 10 años.

Ahora soy lo suficiente valiente o lo suficientemente loco o algo así , y vamos a abordarlo. Somos Oscar Issac, Andrew Garfield, Christoph Waltz, Mia Goth, y estamos trabajando en ello”. mencionó.

Algo que destacar es que, si bien la noticia sobre la incorporación del actor que dio vida a “Hans Landa” de “Bastardos sin gloria” sorprendió, no es la primera vez que este trabajara con Del Toro , pues se unió en la cinta stop-motion de Pinocho , en donde interpretó al despiadado Conde Volpe.

