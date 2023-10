El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se encuentra en el ‘ojo del huracán’ tras admitir que ofreció protección a un presunto acosador sexual.

Fue durante la conferencia conocida como “La Semanera”, del pasado lunes 2 de octubre, que le preguntaron al gobernador sobre una manta en la que un trabajador del Centro de Justicia para Mujeres de Culiacán acusa a la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, de acoso laboral.

El gobernador morenista confesó que conoce al trabajador, pero que este trabajador es un acosador sexual y le dio oportunidad para irse a un lugar distinto y que lo protegería.

“Ya conozco al trabajador, él es acosador, pero sexual, a ver… ya le di la oportunidad yo, le dije ‘vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo’. Porque él estaba en el centro de justicia, no queremos acosadores de ningún tipo y no es un problema de Tere, el problema es que es su área, entonces el origen de eso es que él es acosador”, respondió Rubén Rocha.

Luego, dijo que el caso de este señor (el supuesto acosador) no se ha podido resolver, esto debido a que presuntamente él ha sido insistente en quedarse en el lugar donde supuestamente acosa sexualmente mujeres.

“Pero no puede estar ahí, en donde hay mujeres no, porque ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. […] No lo hemos cambiado de área, yo le ofrecí cambiarlo a un lado en el que haya puros machos como él para que no tengan problemas.

“Lo quiero cambiar. No hay una denuncia de alguien que se anime a hacerlo, pero el ambiente en donde está, la gente dice que él se dedica a eso y está probado socialmente. Necesito que tenga una acusación directa para destituirlo”, detalló.

Por último, Rubén Rocha agregó que “Tere me recomendó que busque un lugar en donde no tenga ese alcance y estamos en eso. Hay compañeros conflictivos que no te dan chance de resolver el problema y resulta que se convierten en víctimas, no es víctima, en realidad él es victimario, la gente no quiere que este ahí. Él no quiere irse a otro lado”.

EAM