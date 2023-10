¿Nos cansaron lxs héroes? ¿O las malas historias?

Es un lunes cualquiera. Me siento en la sala de televisión, buscando opciones que ver. Me aparece Secret Invasion en Disney+ y digo “ay, ¿OTRA serie de Marvel? Bueno, quizá cuando estén todos los capítulos le eche un ojo”.

Pasaron seis semanas y todos los episodios estaban disponibles. Más hojeando mis recomendaciones de la página principal de YouTube, encontré este encabezado “Por qué el final de temporada de Secret Invasion es uno de los más decepcionantes de esta tibia serie” (o algo parecido). Y pues… eso no motiva a darle click, ¿o sí?

Las series de Marvel ya no me emocionan. WandaVision, una joya, cada semana me tenía enganchado y esperaba la misma calidad de todas las subsecuentes producciones. Iluso yo, porque cada nueva que salía no tenía la misma chispa, y pasaron de ser urgencia de la semana a “esperemos a que esté completa” a…veremos. Si tengo tiempo. Si no hay nada mejor.

Si tomamos en cuenta que solo ha sido Secret Invasion este año, y fue la segunda serie menos vista de Marvel en Disney+, creo que la gente no comparte ese entusiasmo.

Pero quizá la fortuna le vuelva a sonreír al ratón. Porque, en el séquito de series, además de WandaVision, salió una locura divertida que sí cumplió con personaje, irreverencia y un gran final. Loki, cuyo tráiler por su segunda temporada obtuvo 80 millones de espectadores. Su primer capítulo se estrenó ayer por la noche. ¿Valdrá la pena?

El veredicto está por verse, pero hay varias buenas señales. Owen Wilson, Tom Hiddleston y Sophia di Martino regresan en roles protagónicos, Eric Martin y Michael Waldron, lxs principales productores ejecutivos, están de vuelta y una puntuación de 64 de 100% en Metacritic es alentadora.

¿Pero será que la gente se cansó de lxs superhéroes? No cuando la historia es profunda, los personajes son interesantes y el misterio te mantiene al borde del asiento.

The Boys, una serie sobre superhéroes de la plataforma de Amazon Prime, cuya premisa es sangre, héroes corruptos y llevar lo grotesco al máximo potencial, fue la serie más vista de esta plataforma en 2022, con 10.6 billones de minutos reproducidos.

Por tanto, Erik Kripke y los estudios pusieron manos a la obra para expandir su universo. Y ahora llega Gen V, cuyos primeros tres episodios estrenaron la semana pasada, sacando nuevas entregas semanalmente por todo Octubre. Su planteamiento es “The Boys en el mundo Euphoria”.

Cuando supe que iba a salir me emocioné. Porque The Boys no me ha fallado. Me dio chance de extrañarlo, y ahora puedo volver. En cambio, Marvel nos ha lanzado película mediocre tras película mediocre, serie mediocre tras serie mediocre, y… ¿Dónde está el corazón en donde comenzó todo? ¿El universo conectado? ¿Lxs personajes entrañables? Recientemente Guardianes de la Galaxia vol. 3 devolvió la esperanza, pero necesitamos más ejemplos de buenas historias. Que se tomen su tiempo para contarlas.

Veremos si Loki recupera a lxs televidentes y su confianza.

IG: @thefilmfluencer

@artedeldesarte