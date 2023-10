Los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio por México (PAN–PRI–PRD) advirtieron que la situación de inseguridad en el país ya afecta la gobernabilidad.

“Los homicidios a la fecha, son 167 mil 529 homicidios en este sexenio. Pero, además, tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas. Una persona fallece o es asesinada cada 15 minutos, 95 diarios, para ser claros; se han producidos 212 asesinatos de alcaldes e integrantes de ayuntamientos.

“Es importante para nosotros señalar que la violencia ya causa ingobernabilidad. Transitar por las carreteras es un peligro. Les pongo dos ejemplos: la carretera 57 en los tramos, sobre todo, que atraviesan los estados de San Luis Potosí y Nuevo León y la carretera Puebla-Veracruz en el tramo de las Cumbres de Maltrata”, expresó el líder de los diputados priistas, Rubén Moreira.

Agregó que es preocupante que a estos lugares, a sabiendas de que son peligrosos, la Guardia Nacional no haga acto de presencia.

Moreira también advirtió que en enero podría presentarse una crisis institucional pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmará que la Guardia Nacional no puede tener ninguna relación con el Ejército Mexicano.

Y a la fecha, detalló, 100 mil integrantes de este cuerpo policiaco son miembros del Ejército Mexicano que tendrían que pedir su retiro e incorporarse a la Guardia Nacional, sin mencionar que deberá haber nuevos mandos.

Por su parte, el coordinador panista, Jorge Romero, señaló la frase de abrazos no balazos no es una estrategia de seguridad pública.

“El problema es que ese fue un ofrecimiento que hizo este Gobierno federal, que la otra parte, la de enfrente, no le respondió y no lo entendió este Gobierno, que el abrazo fue un ofrecimiento unilateral no correspondido en este Gobierno.

“Y nosotros hoy más bien tenemos que decir, con toda lástima, como el país tiene como quinto principal empleador al narcotráfico”, dijo Romero e insistió en que se está lejos de una nación en paz.

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, aseveró que el país está en llamas pero el Gobierno y el oficialismo no lo quieren ver “y siguen repitiendo que quieren abrazos y no balazos; ya no podemos ocultar el sol con un dedo”.

Dijo que la inseguridad se puede combatir con voluntad política, por lo que exigió presupuesto que le dé a los estados y a los municipios recursos suficientes para combatir de frente al crimen organizado.

El perredista responsabilizó al Gobierno federal de la paz social y de la injerencia del crimen organizado en la elección del 2024.

