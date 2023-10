Luego de denunciar no ser considerada por la alianza Va por la CDMX de cara al proceso de selección para el candidato a la Jefatura de Gobierno, Sandra Cuevas advirtió una ruptura con la oposición.

En rueda de prensa, la alcaldesa en Cuauhtémoc informó que los partidos PAN, PRI y PRD, que conforman el frente opositor, llevan adelantado el proceso de elección a candidatos para competir por el gobierno de la Ciudad de México, dejándola fuera, ya que, señaló, han determinado elegir a dos candidatos por partido sin tomarla en cuenta.

“Es una invitación a que hagan lo correcto, a que demostremos como alianza que nosotros trabajamos en favor de una ciudad, en favor de México y no en favor de intereses personales o en favor de tener más poder”, apuntó.

Señaló que éste será el único llamado a sus compañeros y compañeras en la alianza, así como a los dirigentes de los tres partidos a nivel local y federal para que la consideren en la contienda.

“Si no hay un respeto, si no hay un acuerdo, si no hay un reconocimiento, por supuesto que sí habría un rompimiento y por supuesto que sí saldría yo de la alianza”, subrayó.

De igual forma, advirtió que de no recibir alguna respuesta tomaría medidas para exhibir “expediente por expediente” a integrantes de la oposición.

“Hoy los partidos PAN, PRI y PRD, aunque yo no esté afiliada a ellos, tienen que respetar a Sandra Cuevas como parte de la sociedad civil”, subrayó. Agregó que no les está pidiendo que le den la candidatura, si no que valoren su trabajo en la demarcación.

Precisó que de no ser considerada romperá su vínculo con la oposición, pero no se bajaría del proceso a la elección local en 2024, pues aseguró que puede hacerlo de forma independendiente o evaluar unirse a uno de los partidos que ya la buscaron para sumarla a sus filas.

Recordó que sigue en pie su solicitud de licencia para separarse 16 días de su cargo como alcaldesa a partir del 4 de octubre, fecha en que arrancará su campaña de agradecimiento por las 16 alcaldías.

FRASE:

“Yo no les estoy diciendo denme la candidatura a fuerza, les estoy diciendo:valoren mi trabajo, miren mi popularidad y el posicionamiento que tengo en las 16 alcaldías”

Sandra Cuevas

Titular de Cuauhtémoc

LEG