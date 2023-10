El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se comprará a un cuñado del exmandatario Carlos Salinas un hospital de Ixtapaluca por un monto de más de 800 millones de pesos.

Te podría interesar: Hay cerca de 40 personas atrapadas tras colapso de iglesia en Tamaulipas

Este domingo, desde el municipio mexiquense, el mandatario federal dijo que eso es parte de la mejora de la vida pública del país, y de las condiciones salariales y de salud de los mexicanos:

“Aquí hay un hospital de esos (Asociación Público Privada) aquí en Ixtapaluca, que todavía se está pagando, año con año, como 20 años va a llevar terminar de pagar ese hospital (…) Ahora mandamos a hacer un avalúo, cuánto cuesta el hospital, el equipo, te lo compramos y el de aquí va a costar, creo que como 800 millones, ya lo vamos a pagar y venga para acá”.

Te podría interesar: Escolta de diputado de Chalco se salva durante intento de robo

Además, reveló por vez primera que ese hospital, parte de una lista de empresarios beneficiados en sexenios anteriores, sería de un familiar del expresidente Salinas de Gortari:

“¿Saben quién es el que renta ese hospital? Un cuñado de Carlos Salinas de Gortar. Ya no digo más, ojalá y me comprendan, porque no es odio, no es estar en contra de nadie, nosotros no odiamos, nosotros le tenemos mucho amor al prójimo, a todos. Pero estas cosas no se pueden repetir y repetir, porque esto es lo que impedía que nuestro pueblo, sobre todo la gente más humilde, pudiera salir adelante”.

El 13 de septiembre López Obrador presentó por por primera vez el avalúo que hizo su Gobierno de 9 hospitales que se gestiona por asociación pública-privada, costarían 5 mil 242 millones 182 mil pesos.

A renglón seguido, el mandatario mexicano presentó la tabla correspondiente; 3 nosocomios son del IMSS, 4 del ISSSTE y 2 de la Secretaría de Salud; el mandatario mexicano dijo el 13 de julio que el pago al año por dichos recintos es de 5 mil 651 millones de pesos al año.

López Obrador dijo que estos sitios se rigen por lo que se conoce como Asociaciones Pública-Privadas (APP) que fueron creadas en el sexenio de Felipe Calderón, en el que “se privatizaba todo, el agua, la basura, las cárceles, los hospitales, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, siguiendo lo que hizo Salinas, empresas, los trenes, todo”.

Y sobre el pago anual a los dueños, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, dijo que se tratan de 5 mil 741 millones de pesos; ante esto, López Obrador dijo que:

“Sin embargo, si quedaran los contratos como están, como se los dieron, esto es lo que tenemos que pagar. Yo dije 20 veces, pero, a ver, súmale, para ver cuánto es, porque a lo mejor me quedé corto”.

PGR