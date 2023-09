A partir de hoy, el rey de los deportes mostrará una nueva oferta para sus aficionados a nivel internacional, con el arranque de la primera edición del Baseball Champions League de América, con sede en Yucatán, México, organizado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softball, en colaboración con la Liga Mexicana de Beisbol, en un torneo planificado desde hace ocho años y que será único en su tipo, con las primeras dos versiones a realizarse en el país.

“Para nosotros es muy importante y significativo tener esta primera edición del Baseball Champions League, en México y Yucatán. Llegamos a un momento en el que esto se hace realidad y agradezco a los Leones como anfitriones, así como al Gobierno de Yucatán, que nos ha dado varias facilidades para poder realizar el evento”, destacó Horacio de la Vega, presidente de la LMB.

Dicho certamen, que se jugará desde este 28 de septiembre y hasta el 1 de octubre, medirá a cuatro de las mejores novenas nacionales, entre exponentes de México, Estados Unidos, Cuba y Colombia, que recientemente han conquistado sus respectivos campeonatos.

“Es un proyecto vital para el beisbol a nivel mundial. Cambia por completo el sentido que teníamos del beisbol internacional. Antes no había algo parecido a nivel de clubes. Vamos a estar en todo el mundo pero este va a ser el primer paso. Arrancamos con las América, luego sigue Europa, Asia y eventualmente vendrá la Global Champions League, de dónde saldrá un campeón”, afirmó Guillermo Ramirez González, representante de la WBSC.

Los Leones de Yucatán, como campeones nacionales de la Liga Mexicana de Beisbol en 2022, partirán como el representante tricolor y anfitriones del certamen, mientras que por Estados Unidos, lo hará la novena de los Fargo-Moorhead RedHawks, monarcas de la liga American Association. Por parte de la Liga Cubana de Beisbol, la novena será la de los Alazanes de Granma y los Caimanes de Barranquilla, partirán como los reyes de la Liga Colombiana de Beisbol.

Liderados por el manager, Roberto Vizcarra, los Melenudos buscarán adjudicarse la corona internacional, con un equipo que respeta mucho al roster que se quedó a un paso de jugar su quinta Serie del Rey en los últimos seis años, al que se han sumado peloteros como César Valdez, Josh Fuentes, JC Escarra, Isaac Jiménez, Wilmer Ríos, Jonathan Villar, Samuel Zazueta y Faustino Carrera.

En el caso del ‘Chapo’ Vizcarra, el mánager mexicano cuatro veces campeón de la LMB destacó la labor que realizó la organización de los Melenudos, para apuntalar al equipo, en busca de conseguir este primer título internacional. “El equipo se conformó en base al equipo campeón. Agarramos a refuerzos de mucha calidad para jugar con los Leones y buscar que el título se quede en casa”.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

28 septiembre

Redhawks vs Alazanes

Caimanes vs Leones

29 septiembre

Alazanes vs Caimanes

Leones vs Redhawks

30 septiembre

Caimanes vs Redhawks

Alazanes vs Leones

1 octubre

Final 2do vs 1ero

