Un nuevo video de la riña entre estudiantes al interior de la Universidad del Valle de México (UVM) plantel Coyoacán se ha difundido en redes sociales.

En las imágenes compartidas en la cuenta de X (antes Twitter) @MadissonLlacios, se observa a los jóvenes presuntamente involucrados en la pelea ser separados por un hombre adulto.

“A ver, a ver, ¿si oíste?, ¿si entendiste?”, dice a uno de los jóvenes mientras lo aleja de otro que portaba gorra negra y que continuaba lanzando golpes.

Posteriormente, se dirige al de gorra negra:

“Háblale, háblale. A mí traéme a tu papá, para mí tú estás en pañales. Yo a ti ni siquiera te dije nada”.

Mientras que en un segundo video uno de los presuntos involucrados compartió su versión de los hechos.

Fue por medio de Instagram que el estudiante dijo que recibió golpes en la cabeza y rostro:

“Estábamos mi compañero Iván y mi primo Cristopher involucrados en un ataque de golpes (…) Los chavos, que eran como seis, se me fueron a los golpes, los chavos son de prepa.

A ellos no les importó pegarme enfrente de las autoridades. Las autoridades me iban escoltar de coordinación de preparatoria a mi salón, justamente cuando voy saliendo los chavos me agreden, me pegan en la parte de atrás de la cabeza, me abrieron el dedo”.

Relató que más tarde en la biblioteca del plantel -donde se desarrolló el video antes mencionado- los jóvenes insultaron y tomaron fotografías de su primo y compañero.

“Empezar a decir que iban a llamar a gente armada, muchas cosas (…) Después de esto gente entró a UVM Coyoacán a buscarnos para atacarnos a nosotros, las autoridades apenas pudieron contener a las personas y llevaron un protocolo para sacarnos por la parte trasera”.

La agresión, según el usuario Dany_Charalito, habría ocurrido por una joven, supuesta novia del joven de gorra.

