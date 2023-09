El presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó la posibilidad de reunirse con su homólogo estadounidense, Joseph Biden, en Washington el próximo mes de noviembre para continuar el diálogo en materia de migración, narcotráfico y desarrollo económico. Es muy importante seguir fortaleciendo las relaciones económicas, comerciales. México está creciendo mucho y es el principal socio comercial de Estados Unidos y nos importa mucho esa relación. Podemos reunirnos en Washington, el presidente Joseph Biden ha sido muy amable, muy atento y son muy buenas las relaciones con Estados Unidos. El mandatario también propuso que el presidente de Estados Unidos visite México y durante su estancia conozca uno de los proyectos estratégicos del Gobierno de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, podría ir a la planta de licuefacción en Altamira, Tamaulipas, la cual se instala con la participación conjunta de la empresa New Fortress Energy y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta obra será relevante para exportar gas a Europa. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en Salina Cruz, Oaxaca, o el Tren Maya, en el sureste del país son otras opciones para dar muestra al mandatario de Estados Unidos de las acciones de desarrollo que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación. Asimismo consideró que si las agendas de ambos lo permiten podrían reunirse con motivo de la Cumbre de América del Norte en Canadá, que se celebrará en enero de 2024. El jefe del Ejecutivo descartó asistir en noviembre al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en San Francisco, Estados Unidos, porque México no tiene relaciones con Perú luego de los recientes eventos que condujeron al arresto de Pedro Castillo, presidente depuesto de Perú. No voy a asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú; es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso con todo respeto.

Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, lanzó una crítica contra Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México. Indico que tengan la certeza, de que llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Claudia Sheinbaum hizo alusión, sin mencionar el nombre de Xochitl, quien se proyecta como su principal contrincante hacia las elecciones de 2024. Sheinbaum apuntó que la encuesta de Morena ha terminado e hizo un nuevo llamado a la unidad, mientras su compañero de partido Marcelo Ebrard ha exigido al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, resolver sobre las irregularidades que denunció en el proceso de selección. Asimismo Claudia Sheinbaum indico que va a ir a todas las entidades de la República, porque hoy es tiempo de unidad en nuestro movimiento, ya pasaron las encuestas y ahora tenemos que caminar unidos.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que no encontrará coincidencias en el decálogo contra el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, que anunció el “Frente Amplio Por México”, integrado por PAN, PRI y PRD, porque son dos proyectos distintos. Mientras que ellos le apuestan a no genera bienestar, a que el presupuesto no sea un instrumento redistributivo del ingreso, nosotros pensamos, por el contrario, que la mejor palanca para promover, impulsar el desarrollo del país, reducir desigualdad, generar mayor bienestar y consumo a los mexicanos, es teniendo una política económica que esté sustentada en la política monetaria y la política fiscal, que esté enmarcada en los principios de austeridad y orientada en reactivar las economías locales a través de los programas sociales. Consultado sobre la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el líder parlamentario expresó que es un hombre experto, tiene mucha pericia en el manejo de la economía; los hechos son los que hablan. Todos los organismos internacionales reconocen el desempeño de la economía en México y hacen las propias calificadoras comentarios positivos, somos una de las 10 economías más potentes en este momento, es de las más atractivas, es la que tiene mayor fortaleza y estabilidad su moneda, todos los indicadores macroeconómicos están controlados. Sobre si se ha reunido con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, Mier Velazco comentó que ya tuvo un acercamiento con el funcionario para la definición del presupuesto del Tribunal, por eso son importantes estas aproximaciones para que ellos vayan identificando aquellos excesos que tienen algunos capítulos, sobre todo en servicios personales y generales, viáticos y gastos de operación. Ya inicia el proceso formal, en tanto, tengamos aprobada la Ley de Ingresos por parte del Senado de la República, y esto tiene como fecha el 30 de octubre y a partir del 1 de noviembre empieza la discusión del presupuesto; sin embargo, nosotros decidimos adelantar para que tengamos la posibilidad de ir diseñándolo y confeccionándolo, y tenerlo listo a más tardar la primera o segunda semana de noviembre.

Ricardo Monreal, Coordinador de Organización y Enlace Territorial de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, advirtió que la experiencia ha demostrado que los movimientos de derecha suelen promover políticas económicas neoliberales que ponen en riesgo los derechos sociales, y su visión de reducir la inversión en educación, salud y programas de bienestar social siempre tiene un impacto devastador en los sectores más vulnerables. Ricardo Monreal enfatizó que la defensa de los principios democráticos y el compromiso con la justicia social deben ser los pilares para construir un futuro más inclusivo y equitativo para todas y todos los ciudadanos de América Latina. De lo contrario, se corre el riesgo de erosionar aún más la calidad de la democracia en la región. Monreal compartió un artículo sobre el avance de movimientos de derecha que buscan cuestionar y desafiar los sistemas democráticos establecidos. Hizo un llamado para no olvidar que la democracia es un sistema que requiere cuidado y atención constante para prosperar, y que el fortalecimiento de las instituciones y la promoción del diálogo es responsabilidad de los ciudadanos y las fuerzas políticas comprometidas con la democracia. Indico que uno de los ejemplos más destacados de esta tendencia es el ascenso de Javier Milei en Argentina, un economista que ha ganado notoriedad por su retórica radical y su enfoque libertario. Es importante comprender que el auge de la derecha en América Latina no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en un contexto global de crecimiento de movimientos nacionalistas de derecha que desafían las instituciones democráticas. Destacó que el caso de Milei es una manifestación local de esa tendencia, pues este político argentino se presenta como un defensor del liberalismo económico y aboga por la reducción del Estado y la apertura de la economía.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que, en el marco de la próxima definición de las candidaturas para el 2024, el partido respetará los estatutos, y garantizará que toda la militancia y simpatizantes puedan participar. Vamos a seguir actuando, respetando los estatutos y respetando nuestros principios y valores. Todas y todos los militantes tienen derecho a participar, y simpatizantes, por supuesto. El dirigente morenista remarcó que no habrá acuerdos a espaldas de la militancia. Nada de acuerdos cupulares; nada de acuerdos a espaldas de la militancia, que tenga esa seguridad nuestra militancia y todos los simpatizantes que tenemos. Mario Delgado celebró que la primera convocatoria para firmar el acuerdo Unidad por la Transformación dio cuenta de mucha gente que quiere participar en el movimiento. Es muy satisfactorio encontrar que mucha gente sigue confiando en nuestro movimiento. Mucha gente quiere ser partícipe de esta transformación. El líder del partido guinda informó que la gira “La esperanza nos une” para llamar a la unidad, en la que acompaña a la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, continuará esta semana. Vamos el día de mañana viernes 22 a Hermosillo; el sábado 23 en Culiacán, Sinaloa; y el domingo 24 de septiembre vamos a Oaxaca, donde la gente se va a sumar al acuerdo. Remarcó que el mensaje de unidad se ha dejado muy claro entre las diferentes estructuras del partido, y todas coinciden en que la tarea más importante es trabajar en la formación de comités por todo el país. En este proceso de organización no sobra nadie y para todos hay un espacio. Todas y todos nos tenemos que poner a trabajar en la formación de comités hasta que logremos que haya un comité en cada sección electoral, hay casi 70 mil secciones electorales en todo el país.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, señalo que los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD, manifiestan que el Paquete Económico para 2024 no tiene rumbo y propone un presupuesto de egresos irresponsable, desequilibrado e iluso, sin solidez financiera y no fomenta el crecimiento económico. Acompañada de los diputados Jorge Romero Herrera, Rubén Moreira Valdez y Luis Espinosa Cházaro, coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD, respectivamente. La senadora señaló que, salvo las pensiones para adultos mayores, becas para jóvenes y estudiantes de nivel medio superior y otros programas sociales, este paquete económico no tiene rumbo. Todos los paquetes económicos de los sexenios pasados han sido, a veces, un poco malos, pero éste no es así. Es un presupuesto irresponsable, desequilibrado e iluso, sin solidez financiera, no fomenta el crecimiento económico. En campaña se dijo que creceríamos al cuatro por ciento anual, y en seis años no alcanzaremos ni el uno por ciento. Para empezar, la deuda pública incrementará 12.3 por ciento respecto a 2023, y cuando acabe el sexenio deberemos 127 mil pesos por persona. Mete una deuda sin precedentes de mil 800 millones de pesos, 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto y propone un déficit primario de 1.2 del PIB. Les voy a decir las cosas como son: en seis años, Morena le ha quitado 211 mil millones de pesos a las carreteras y el transporte; 194 mil millones de pesos al campo; 36 mil millones para apoyar a pequeños empresarios e industria; 30 mil millones a la infraestructura urbana y 19 mil millones a la ciencia y a la tecnología. Esto se debe a que el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas tuvieron un sobrecosto que llega a 580 mil millones de pesos; nos hubiera alcanzado para darle ocho mil 800 pesos de pensión a los adultos mayores, en lugar de los cuatro mil 800 pesos. Subrayó que, en comparación al partido oficialista, a la oposición sí le interesan las y los 30 millones de mexicanos que perdieron acceso a los servicios de salud, pues al sector le redujeron 56 por ciento su presupuesto. En otro tema, sobre la situación de los migrantes que arriban a México, Gálvez Ruiz dijo que no hay una buena política de migración. Las personas deberían entrar al territorio nacional de manera legal y atenderse al interior de una manera adecuada; como tratamos a los migrantes nosotros es inhumano. Yo he estado en varios refugios en Tijuana, donde lo hace la sociedad civil, porque el gobierno quitó el dinero para atender a los migrantes, lo están haciendo sociedades civiles que no tienen los recursos necesarios. Pediría al Presidente que le ponga dinero para atender el área de migración, y gente capaz.

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado solicitó al Director General de Petróleos Mexicanos que a la brevedad, rinda un informe a esta soberanía, respecto del arrendamiento de 35 camionetas blindadas, a través de una adjudicación directa, por más de 832 millones de pesos, detallando el criterio que se utilizó para determinar la necesidad de estas camionetas blindadas, así como los detalles específicos del contrato, que justifiquen una adjudicación directa en lugar de una licitación pública, garantizando así la mejor opción en términos de costo-beneficio. A través de un punto de acuerdo, los senadores priístas refieren que nos encontramos en un momento crucial donde la transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares que guíen la actuación de nuestras instituciones públicas. Por ello, establecen que es necesario atender el gasto de 832 millones de pesos que PEMEX para la renta de 35 camionetas blindadas. Esta asignación presupuestal, realizada a través de un contrato de adjudicación directa, ha generado una serie de interrogantes que no pueden ser pasadas por alto, pues se trata de una cifra significativa que, de acuerdo con los reportes, parece contravenir los principios de austeridad que han sido promovidos enérgicamente por el gobierno actual, agregan. Es imperativo que PEMEX ofrezca una explicación clara y detallada sobre las razones que han llevado a la empresa a tomar esta decisión, en especial cuando se enfrenta a una crisis financiera considerable. Es por ello que, hacemos un llamado enérgico a PEMEX para que brinde una explicación detallada y fundamentada sobre la renta de las 35 camionetas blindadas, reiterando nuestro compromiso inquebrantable con la prudencia, la legalidad y la ética en la gestión pública.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseveró que Morena no tiene voluntad y sensatez para atender los temas prioritarios del país como la seguridad y la salud, en materia presupuestal. Aseguró que a unos días antes de que se discuta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, con gran responsabilidad, presentarán una propuesta alterna que resalte los temas de seguridad, federalismo, turismo, salud. Unos días antes de que se discuta el presupuesto, y lo vamos a presentar con una gran responsabilidad y dándole alternativas al señor Presidente de la República para tener una pensión de adultos mayores a partir de los 60 años, y para resolver temas de seguridad, temas de federalismo, temas de turismo y temas de carreteras, hay suficiente dinero. Sobre la resistencia de Morena a negociar, el líder parlamentario subrayó que utilizarán todas las herramientas políticas necesarias para lograr alcanzar acuerdos, de lo contrario, dijo, que el país juzgue. Nosotros vamos a hacer todos los ejercicios de política necesarios para platicar con Morena y cambiar el Presupuesto. Espero que ellos platiquen con nosotros, porque están sucediendo cosas terribles en nuestro país y requerimos que sean atendidas. Nosotros estamos poniendo cosas sensatas, dinero para seguridad, dinero para carreteras, estamos pidiendo dinero para salud. Respecto al presupuesto del Poder Judicial, Moreira Valdez advirtió que defenderán la propuesta que mandó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluso con algún instrumento jurídico, el cual deberán estudiar, este país no se puede quedar sin seguridad y sin justicia. El diputado priista comentó que se requieren más o menos 150 mil millones de pesos para la pensión de personas mayores de 60 años, unos 800 o 900 millones de pesos para Pueblos Mágicos y otra suma similar para la Comisión Nacional de Zonas Áridas.

Silvano Aureoles Conejo, responsable de la constitución del proyecto sobre el campo mexicano en el Frente Amplio por México (FAM), continúa sumando expertos en la materia, en este sentido, se reunió con Leticia Barrera Maldonado, presidenta Nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC) e integrantes del Congreso Agrario Permanente, dicho encuentro tuvo lugar en sus instalaciones de la CDMX, donde se trataron temas fundamentales para el desarrollo de la agricultura mexicana. En la fructífero intercambio, donde estuvieron presentes liderazgos nacionales del sector rural, se hizo un diagnóstico general de la situación del campo y los agricultores en México, cada vez más abandonados por el actual gobierno morenista. Dentro de los principales puntos a atender, se habló del bosquejo de programas benéficos a mediano y largo plazo, la integración de un equipo de trabajo que acompañará a Silvano Aureoles en esta encomienda, el que se le dé el rango constitucional al presupuesto que se le asigna y la unidad de la CNC con otras organizaciones campesinas. Finalmente, se coincidió en que es urgente accionar y movilizar a la gente del campo, más allá de una agenda electoral, se trata del sustento de este país y por eso acordaron en reunirse constantemente para fortalecer las alianzas en beneficio de la población.

El secretario de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Omar Miranda, indico que el Partido Acción Nacional exige al gobierno de Morena garantizar los derechos humanos ante esta preocupante crisis migratoria. El Partido Acción Nacional manifiesta su profunda preocupación y condena enérgicamente la situación crítica que enfrentan los migrantes que cruzan nuestro país, debido a la inacción del gobierno federal de Morena. Los recientes acontecimientos relacionados con la suspensión de las operaciones de trenes de carga, en respuesta a la masiva aglomeración de migrantes, que buscan una vida mejor en Estados Unidos, son un reflejo de la falta de políticas efectivas para proteger y velar por los derechos humanos de esta vulnerable población. Es paradójico que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció en el Grito de Independencia de México un ¡Vivan los migrantes!, su actuar y el de su gobierno son totalmente contradictorios. La realidad en nuestras vías ferroviarias es la de miles de personas desesperadas, muchas de ellas lesionadas o fallecidas, que arriesgan sus vidas en busca de un futuro digno. La retórica vacía de palabras debe ser sustituida por acciones concretas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes. Es inaceptable que el gobierno mexicano no ofrezca soluciones y garantice la seguridad de los migrantes, lo cual obliga la suspensión de las operaciones de Ferromex. Esta medida, aunque justificada por la necesidad de evitar tragedias, es un claro indicativo de la falta de una política integral y humanitaria en materia migratoria. Los migrantes no deberían ser vistos como una amenaza, sino como seres humanos que huyen de situaciones extremadamente difíciles en busca de un futuro mejor. El Partido Acción Nacional exige que el gobierno federal de Morena asuma su responsabilidad y emprenda las acciones necesarias para garantizar los derechos de los migrantes que atraviesan nuestro país.

El presidente Joe Biden, reiteró su compromiso con una paz justa y duradera para Ucrania al recibir a su homólogo Volodímir Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Ninguna nación puede estar realmente segura en un mundo en el que no defendamos la libertad de Ucrania frente a la brutal agresión de Rusia. Joe Biden argumentó que el conflicto en Ucrania tendrá consecuencias para todo el mundo y que, por eso, Washington y sus aliados siguen apoyando una paz justa y duradera para Ucrania, una paz que respete la soberanía de Ucrania y su integridad territorial.

