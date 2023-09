Aquí te contamos quién es Lili Melgar, la mujer a quien Shakira le dedicó su nueva canción ‘El Jefe’.

Luego de que este miércoles , Shakira, lanzará su nuevo tema titulado “El Jefe”, en colaboración con la agrupación mexicana Fuerza Regida, este ya esta dando de qué hablar y no solo por la fusión del pop con el regional mexicano, las referencias que hizo aparentemente entorno a su vida con su exmarido Gerard Piqué, sino también por Lili Melgar, la mujer que sale al final del video y a la cual presuntamente la colombiana le habría dedicado este tema, pero ¿quién es ella?, a continuación te contaremos.

Te podría interesas: Peso Pluma cancela otros conciertos en ciudades de México

De acuerdo con varios medios de comunicación, Lili Melgar, es la niñera de Milán y Sasha y la responsable de decirle a la barranquillera “amiga date cuenta”, esto tras las acciones que estaba cometiendo el exfutbolista del Barcelona.

De tal suerte que tras ello, Gerard la habría despedido y dejado de pagar la indemnización a Melgar, luego de haber dicho que engañaba a Shakira.

Siendo así que bajo ese contexto Shakira en la última estrofa del tema que ha alcanzado 1 millón 835 mil 488 reproducciones a tan solo unas horas de su lanzamiento, mencionó :

“Lilly Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.

Todo parece indicar que Lili Melgar era la niñera de Milan y Sasha 😱 El Jefe 🤠 pic.twitter.com/iyjSg7FQx6 — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) September 21, 2023

Te podría interesar: Amazon refuerza a su asistente “Alexa” con IA generativa

Letra de ‘El Jefe’ canción de Shakira:

Siete y media ha sonado la alarma,

yo con ganas de estar en la cama,

pero no se puede, llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina, lo mismo

de siempre, la misma rutina. Otro día de

mierda. Otro día en la oficina.

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien,

yo llego caminando y él en Mercedes Benz.

Me tiene de recluta, el muy hijo de puta.

Tas’ soñando con irte del barrio.

Tienes todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario.

Se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura.

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura.

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura.

Que ironía que locura. Esto si es una tortura.

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura.

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura,

pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura.

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien,

yo llego caminando y él en Mercedes Benz.

Me tiene de recluta, el muy hijo de puta.

Tas’ soñando con irte del barrio.

Tienes todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario.

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien.

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz.

Te tiene de recluta, el muy hijo de p…

Toy’ soñando con irme del barrio.

Tengo todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad, solo me falta el salario.

Lili Melgar, para ti esta canción,

que no te pagaron la indemnización.

CSA