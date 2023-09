La compañía cinematográfica, Lionsgate, desató la emoción entre los fans de los Juegos del Hambre, tras el segundo tráiler de ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’ (Los Juegos del Hambre: La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, en español, la precuela basada en la novela homónima de Suzanne Collins.

A través de la cuenta oficial de Lionsgate, este miércoles se liberó un nuevo adelanto de la última entrega de la popular franquicia Los Juegos del Hambre, la cual llevará por título ‘Los Juegos del Hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes’.

En el video de 2:45 min se puede observar cómo Snow, convencido de que los juegos son una herramienta para mantener el control sobre los distritos de Panem, se ve influenciado por la llegada de Lucy Gray Baird, quien llevará a cuestionar al joven presidente sobre la moralidad detrás de este espectáculo sanguinario.

Asimismo, veremos a Snow, teniendo que lidiar con las peripecias que se le atravesaran tras su cargo político, el cual estará en juego.

Si bien, lo anterior, es un pequeño adelanto de lo que se podrá ver el próximo 16 de noviembre, fecha en que se estrenará la cinta que será ambientada en los años 60’s, esta promete llevar a los fans de regreso a Panem.

En tanto que, si aún no has visto el increíble adelanto de esta precuela que estará protagonizada por Jason Schwartzman en el papel de Lucretious Flickerman, un pariente de Caesar Flickerman, interpretado por Stanley Tucci en entregas anteriores. Hunter Schafer da vida a Tigris Snow, prima de Coriolanus. Peter Dinklage interpreta a Dean Casca Highbottom, uno de los creadores de los Juegos del Hambre, mientras que Viola Davis asume el papel de la Dra. Volumnia Gail, directora de juegos de los décimos Juegos del Hambre anuales, a continuación te lo dejamos.

Witness the rise of power. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes – in theaters & IMAX November 17. #TheHungerGames pic.twitter.com/nprSIPwjzd — The Hunger Games 🔥 (@TheHungerGames) September 20, 2023

CSAS