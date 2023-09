Este año el cantante español Leo Rizzi agotó su primer concierto en la Ciudad de México y está a unos días de volver a presentarse en nuestro país. Ahora será el Lunario del Auditorio Nacional que será testigo del show en el que sus fans podrán viajar con ritmos pop y psicodélicos.

Durante una visita relámpago previo a su concierto de este 5 de octubre Leo compartió detalles de lo que será su primer álbum el cual ya tiene terminado.

“Te soy sincero, el álbum está acabado pero faltan detalles finales. Te puedo decir que tiene varias referencia literarias. Tiene un color que es el azul y muchos detalles a nivel conceptual. Hay canciones nostálgicas y una mezcla de géneros.

Claro que habrá colaboraciones tanto españolas como latinas”, adelantó Leo Rizzi en entrevista con 24 HORAS.

Por si te lo perdiste: Nos estamos acercando al Apocalipsis: Pelo Madueño

Su sencillo más reciente es “cielo violeta” y para Rizzi este es el inicio de una nueva etapa pues es el lead single de su álbum debut.

“Esta canción abre un paradigma y para mi es importante porque es parte de un ciclo. Lo compuse con una productora llamada Kuinvi. Habla sobre un viaje al tiempo y una metáfora de perder a alguien. Es un tema que me emociona un montón ya que esta canción a nivel más sensorial me levanta el ánimo ¡Es brutal!”, compartió.

La letra de este sencillo habla sobre las decisiones y siguiendo esa línea el originario de Ibiza compartió en la charla que estas las tomamos sin pensarlas.

“Muchas veces tomamos decisiones inconscientemente. A veces son remediables pero es verdad que a veces no porque me pregunto ‘Si no hubiera tomado esa decisión seguiría con esa persona’. No me arrepiento de esas decisiones”, aseveró.

Por si te lo perdiste: ‘Superficies Inestables’ el choque entre tradición y lo contemporáneo

Sobre el show que presentará en el Lunario el cantante mencionó que agregó detalles adicionales a lo presentado en el Foro Indie Rocks! en febrero pasado.

“Para este show creo que lo que quisimos hacer es mejorar lo que ofrecimos en el Foro Indie Rocks!. Será una sorpresa para los fans. Estamos pendientes de los fans porque les preguntamos qué quieren escuchar, sobre el dress code y más detalles en mis redes sociales.

“Tengo muchas ganas de que llegue la fecha. Tengo muchos nervios y sobretodo es una cosa que nunca me había imaginado”, adelantó.

Finalmente, Leo Rizzi contó que ha terminado su carrera en Bellas Artes y espera pronto entregar su tesis de grado y aconsejó a sus seguidores que buscan alcanzar alguna meta en el área que sea.

“Creo que si buscan alcanzar un sueño deben buscar el placer que les dan las cosas. Si te gusta cantar ¡canta! ya que las cosas se van a dar”, finalizó.

LDAV