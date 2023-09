Una foto de Ovidio Guzmán “El Ratón” con traje de preso ha comenzado a difundirse en redes sociales.

La imagen fue compartida por el periodista Luis Chaparro en su cuenta de X (@LuisKuryaki) y muestra a Guzmán López minutos antes de su primera audiencia en Estados Unidos, en la que se declaró inocente de todos los cargos.

“El Ratón” luce un semblante asustado y se le ve con un traje color naranja.

Unpublished photo of Ovidio Guzmán “El Ratón” looking scared/confused minutes before his first court hearing on Monday where he plead not guilty to all of the charges. pic.twitter.com/O5yBcko7gy

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) September 20, 2023