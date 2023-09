Suspensión de actividades de Ferromex es resultado de malas políticas públicas migratorias: PAN

La suspensión de operaciones de Ferromex en sus rutas hacia el norte del país por la cantidad de migrantes que invaden las vías del ferrocarril y suben a los carros es consecuencia de las malas políticas públicas en migración, aseveró la diputada federal Rosa González (PAN).

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en San Lázaro agregó que esta situación es también resultado de que de parte de la autoridades federales no han querido ver el problema de la migración en el país.

“El presidente de la República, después de lo de Ciudad Juárez, (el incendio en la estación migratoria) no toca el tema nunca, parece que no lo ve y es una bomba de tiempo que afecta a estados y municipios fronterizos en el norte y sur del país, incluida la Ciudad de México por la cantidad de personas que se quieren quedar y no tienen un status migratorio y la Comar no se los puede dar”, dijo la legisladora.

Advirtió que más situaciones así se comenzará en presentar en territorio nacional por no tener una estrategia adecuada para enfrentar el fenómeno migratorio, por no dotar de más presupuesto a la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (Comar).

“Ahí están los haitianos tomando Comar y así e van a empezar a ver las consecuencias de no querer ver el problema migratorio, no querer ni hablar de él, a no exigir.

Al referirse al programa Sembrando Vida, con el cual el Gobierno de México intenta arraigar a los ciudadanos centroamericanos en sus país para que no busquen migrar, González apuntó que no ha servido para nada.

“Sé que son varios millones los que mandan para allá, pero no hay quien lo audite, no sabemos nada, pero si no sirve en México, cómo vamos a estar pensando que puede servir en otro país.

“No sirve y está clarísimo, además la gente no solo se va por el tema económico, también se va por inseguridad, por la cuestión política de sus países y hasta por condiciones climáticas”, mencionó.

Desde hace tiempo, afirmó la panista, han pedido que se haga algo, pero si la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, que son los encargados directos del tema migratorio no hacen nada, “no quieren meter recursos, comparecer o dar explicaciones, no hay políticas públicas eficientes, van a seguir pasando este tipo de cosas.

“El asunto está totalmente desbordado y fuera de control, la migración siempre ha existido y siempre se han subido al tren, pero nunca se había visto que Ferromex parara sus operaciones por la cantidad de migrantes”, concluyó.

Por su parte el diputado Marcelino Castañeda (PRD) condenó la irresponsabilidad del Gobierno federal para manejar el tema migratorio, razón por la cual ahora se le generó ese problema.

Señaló que las autoridades federales también han sido insensibles al fenómeno migratorio.

LEO