El presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó el primer recorrido de prueba en el Tren Transístmico, el cual conectará los puertos de Salina Cruz, Oaxaca con Coatzacoalcos, Veracruz. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que la transformación del sur-sureste del país será patente en la alegría y la esperanza con la que será recibido el Tren Transístmico de pasajeros en cada uno de los municipios y comunidades oaxaqueñas durante recorrido de prueba que haremos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La construcción de esta ruta de tren está a cargo de la Secretaría de Marina, la cual forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Junto al mandatario asistieron el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, así como los gobernadores morenistas de Oaxaca, Salomón Jara Cruz y de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la secretaria de Energía, Rocío Nahle; la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro y la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Edna Vega. El gobernador de Veracruz compartió su experiencia en el tren. También estuvo el titular de la Sedatu, Román Meyer. En el trayecto del Tren Interoceánico también habrá recorridos del tren de carga, para unir al Pacífico con el Golfo de México, además de polos industriales de desarrollo. El hecho fue presenciado por los pobladores de diferentes comunidades, quienes emocionados esperaron ver pasar al presidente López Obrador.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; DA A CONOCER LA RUTA PARA DESAHOGAR LOS TEMAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política, dio a conocer la ruta para desahogar los temas de la agenda legislativa, que incluye los cien nombramientos que el Senado de la República tiene pendientes. El legislador dijo que, por acuerdo de ese órgano de gobierno, las dos sesiones que realiza semanalmente el Pleno cameral se concentrarán en asuntos específicos por separado: la aprobación de dictámenes y la exposición de iniciativas. Detallo que en el caso de los dictámenes, que se desahogaran los martes, día en que se prescindirá de posicionamientos, puesto que los asuntos que se agenden ya contarían con acuerdos unánimes, o bien, que no polaricen, para tener un rendimiento legislativo adecuado. Para la exposición de iniciativas y pendientes se dedicarán los miércoles, tal jerarquización, es para sacar adelante los 100 nombramientos que el Senado de la República tiene pendientes. Adelantó que mañana martes, 19 de septiembre, se comenzará con el nombramiento relativo al Consejo de la Judicatura Federal. Respecto a los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el presidente de la Jucopo refirió que las bancadas del Senado continúan con los diálogos para llegar a un acuerdo. Ya vamos avanzando, ya hay un poco más de consenso en mi grupo de Morena, para hacer una valoración de los perfiles o, en su defecto, volver a hacer una nueva convocatoria y que participen todos los interesados.

GOBIERNO DE MÉXICO; PERMANECE ATENTO ANTE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OPERACIONES DE CARGA EN EL PUENTE DE LAS AMÉRICAS

La Secretaría de Relaciones Exteriores se mantiene atenta a las medidas implementadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, donde informan que a partir del día de hoy lunes 18 de septiembre se suspenderá temporalmente el procesamiento de carga en el Puente de las Américas, ubicado en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. El cruce comercial de mercancías se mantendrá sin ninguna afectación en los puertos Guadalupe-Tornillo, San Jerónimo-Santa Teresa y Zaragoza-Ysleta. Atendiendo a las dificultades que surgen ocasionalmente en los cruces de mercancías, el Gobierno de México lleva a cabo una inversión histórica para modernizar la infraestructura y el equipo de sus cruces fronterizos y aduanas bajo el marco del proyecto Frontera siglo XXI. A través de la Dirección de Asuntos Fronterizos de la Jefatura de Unidad de América del Norte, así como del Consulado General de México en El Paso, la Cancillería ha estado en contacto permanente con autoridades de CBP a nivel federal y local. Se prevé que, ante la medida unilateral tomada por Estados Unidos, las operaciones en el Puente de las Américas se restablezcan en los próximos dos a tres días. En ese sentido, la gestión y mejora de sus puentes y cruces es una de las prioridades de la administración del presidente López Obrador. Actualmente se trabaja en la modernización de la infraestructura fronteriza de la zona, que incluye el funcionamiento del cruce Guadalupe-Tornillo y la ampliación del puerto San Jerónimo-Santa Teresa. El Gobierno de México reitera su compromiso y trabajo permanente en la búsqueda de una frontera con mayor eficiencia, prosperidad y seguridad.

CLAUDIA SHEINBAUM; INICIA RECORRIDOS POR EL PAÍS; FIRMA ACUERDO “UNIDAD POR LA TRANSFORMACIÓN” EN MICHOACÁN

Claudia Sheinbaum coordinadora de Defensa de la Transformación, propuso un gran acuerdo de unidad en el que se invitará a más gente para que participe en el movimiento, “Unidad por la Transformación”. Claudia Sheinbaum afirmó que el movimiento ha entrado en un proceso nuevo, en el que el objetivo es ganar en 2024 para defender los logros alcanzados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de que no haya marcha atrás en los derechos conquistados, que no regresen a nuestro país los gobiernos del pasado. Por eso decimos ni un paso atrás en la Transformación de nuestro México, ni un paso atrás en la Transformación del país. Asimismo convocó a miembros de la sociedad civil, líderes de organizaciones, militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación para atender el llamado de unidad con el objetivo de que el movimiento continúe en crecimiento y se respete su esencia.

TULIO HERNÁNDEZ EXGOBERNADOR DE TLAXCALA; FALLECE A LOS 85 AÑOS DE EDAD

El ex gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez falleció, a los 85 años de edad. El ex mandatario murió en su casa ubicada en el municipio de Tizatlán, Tlaxcala. La gobernadora Lorena Cuellar lamentó el hecho, al tiempo de agradecer el apoyo que le dio durante su gestión. Don Tulio fue un tlaxcalteca ejemplar, cercano a la gente y a quien siempre recordaremos por su profundo amor a nuestro estado. Descanse en paz. Tulio Hernández fue miembro del PRI desde 1953 y se desempeñó como gobernador de Tlaxcala de 1981 a 1987. Hernández Gómez fue esposo de la actriz Silvia Pinal.

DIPUTADO IGNACIO MIER: CONSULTARÁ A ALIADOS SI PERMANECE COMO LÍDER PARLAMENTARIO O SOLICITA LICENCIA PARA BUSCAR COORDINACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 4T EN PUEBLA

El diputado Ignacio Mier Velazco informó que consultará con el Grupo Parlamentario de Morena y la Coalición Juntos Hacemos Historia si debe seguir al frente de la coordinación de la bancada mayoritaria en San Lázaro, en el marco de la discusión del Paquete Económico, o solicitar licencia para enfocarse al proceso de selección de quien coordinará la defensa de la 4T en Puebla. Señaló que, de cara a la publicación de la convocatoria para definir la titularidad de la coordinación estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, voy a consultar a mis compañeros y compañeras de Morena y de la Coalición si consideran que yo soy necesario en la unidad del grupo para sacar a delante el Paquete Económico o me conceden la oportunidad de pedir licencia. Puntualizó que, de tener la anuencia de sus compañeras y compañeros legisladores, de todos modos lo consultará también a la base social y los comités organizados a nivel comunitario que tenemos. En su calidad de promotor, informó que solicitó al Consejo Consultivo del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública que se convocara a asamblea el próximo 24 de septiembre, a fin de poder conocer si cuenta o no con el respaldo ciudadano organizado. Se trata de una estructura social de más de 6 mil 300 comités con más de 100 mil asambleístas, y tenemos 18 mil, casi 19 mil promotores comunitarios, desde nivel municipal. Mier Velazco manifestó que, desde su perspectiva, se debe anteponer la patria a por el bien de Puebla y las demás entidades federativas, por lo que resulta de suma relevancia lograr un presupuesto que dé estabilidad económica y bienestar a las y los mexicanos. Comentó que de ser necesario y si así lo considera la Coalición, me quedaré para garantizar la articulación de más de 250 votos que se requieren para tener Ley de Ingresos, que mantenga la estabilidad macroeconómica del país y presupuesto que redistribuya el ingreso. Expresó que toda la opinión entorno a este Presupuesto desnuda a la oposición y al Movimiento de Regeneración Nacional. Morena establece un modelo económico que cuida los indicadores macroeconómicos, sustentado en la política monetaria y en la política fiscal que genera redistribución del ingreso a partir de la inversión social. Mientras que la oposición busca la exención de impuestos, condonación de impuestos, cero inversión social, endeudamiento brutal e inestabilidad porque todo estaba sustentado en un modelo financiero.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; NO CULPARE A GOBIERNOS PASADOS POR INSEGURIDAD

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata del Frente Amplio por México, aseguró que no le echará la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a Felipe Calderón por la situación de inseguridad en el país, pues afirmó que no es una persona que no pone pretextos que hace las cosas: Yo no soy una mujer que le va a echar la culpa al pasado. No le voy a echar la culpa ni a Felipe Calderón ni a López Obrador, yo no les voy a echar la culpa a ellos. La líder del Frente opositor, comentó que aún no podía hacer una propuesta para solucionar dichos problemas, sin embargo adelantó que para ello, estaría a favor de una reforma al Poder Judicial: En su momento estaré aquí presentando el cómo vamos a resolver el tema de la inseguridad, pero la solución obviamente tiene que ver con falta de capacidad técnica, de ministerios públicos, de jueces, de autoridades en todos los niveles, necesitamos fortalecer cada área y corrupción, incapacidad y corrupción es lo que te genera impunidad y la impunidad te genera más violencia. Estoy de acuerdo con una reforma al Poder Judicial, necesitamos mejorar la justicia, añadió que presentó una reforma constitucional para que los delitos menores pasen a ser tema de justicia civil. Ya que aseguró, parte de los arrestos son por delitos menores que mantienen distraídos a la justicia de delitos mayores. Se tiene que resolver en un sistema de justicia alternativa para que la justicia se enfoque en los delitos de extorsión, secuestro, homicidio. Tenemos muy distraído al Poder Judicial con un montón de delitos.

MARIO DELGADO; CONVOCO A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA FIRMAR EL ACUERDO “UNIDAD POR LA TRANSFORMACIÓN”

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a miembros de la sociedad civil, líderes de organizaciones, militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación para atender el llamado de unidad con el objetivo de que el movimiento continúe en crecimiento y se respete su esencia. En la primera convocatoria para la firma del acuerdo: “Unidad por la Transformación” realizada en Morelia, Michoacán, el dirigente morenista expuso que, bajo propuesta de la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, el Consejo Nacional de Morena aprobó, de manera unánime, un gran acuerdo de unidad en el que se invitará a más gente para que participe en el movimiento. Hoy es el primer evento, la primera convocatoria, y nos complace que hoy muchos michoacanos y michoacanas se van a unir. En el evento “Unidad y Movilización”, liderazgos políticos de Michoacán refrendaron la importancia de consolidar el movimiento, así como la suma al llamado de unidad. El líder del partido guinda relató los contenidos del acuerdo. Llamamos a la población a seguir avanzado en la regeneración de la nación, a construir un país que sea bueno y generoso para todas y todos los mexicanos. Aquí cabemos todos: las juventudes, las mujeres, los hombres y la diversidad; todas las clases sociales, campesinos, trabajadores y trabajadoras, comerciantes, artesanos, trabajadores independientes, trabajadoras del hogar, clases medias, científicos, los artistas, pequeños, medianos y grandes empresarios; todas las religiones y libre pensadores. Asimismo, señalo que el acuerdo plantea convocar a formar parte de este esfuerzo histórico a quienes han estado en esta causa desde sus orígenes, pero también a todas las personas de buena voluntad que se quieran sumar a ella, independientemente de su ideología, religión, posición social o filiación partidista. Mario Delgado remarcó: contribuyamos todos a seguir avanzando en la regeneración y el engrandecimiento de nuestra patria y trabajemos en la construcción de relaciones basadas en el humanismo, la dignidad, la igualdad y los derechos. Llamamos a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros simpatizantes y militantes, pero también a quienes desde otras posiciones políticas y partidistas han estado luchando por objetivos compartidos. La Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, afirmó que el movimiento ha entrado en un proceso nuevo, en el que el objetivo es ganar en 2024 para defender los logros alcanzados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de que no haya marcha atrás en los derechos conquistados, que no regresen a nuestro país los gobiernos del pasado. Por eso decimos ni un paso atrás en la Transformación de nuestro México, ni un paso atrás en la Transformación del país. Posteriormente se firmo el acuerdo “Unidad por la Transformación” Mario Delgado, presidente nacional de Morena, Claudia Sheinbaum, Coordinadora de Defensa de la Transformación; Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista de México; Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vinculación con organizaciones civiles; Silvia Figueroa, primera rectora mujer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Eduardo Orihuela Estefan, presidente del Consejo Económico y Social de Michoacán; Julio Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro, así como otros 30 miembros de la sociedad civil, artistas, líderes comunales, representantes de las cámaras empresariales, diputados locales.

SENADOR HIGINIO MARTÍNEZ; SOLICITARÁ LICENCIA “HAY MUCHO QUÉ HACER POR EL ESTADO DE MÉXICO”

El senador Higinio Martínez Miranda, confirma que apoyará al gobierno de Delfina Gómez como Jefe de Gabinete una vez cumplido el requisito legal. Por lo que manifestó su respaldo a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y aclaró que no asistió a las actividades del 15 y 16 de septiembre en Toluca, Estado de México, porque aún no se le concede licencia en el Senado, para asumir el cargo de Jefe de Gabinete en la entidad. El legislador aclaró que informó, con anticipación, a la gobernadora que no asistiría a los festejos patrios, porque el nombramiento que me hizo, como Jefe de Gabinete y Proyectos Especiales de su Gobierno, fue anunciado públicamente el miércoles 13 de septiembre. Para esa fecha no había presentado mi licencia en el Senado de la República, por lo cual no podía tomar protesta como funcionario de su gobierno en tanto no me sea concedida la licencia. Recalcó que no ha participado en las actividades de entrega-recepción debido a que el cargo es de nueva creación y destacó que tiene poco más de 13 años apoyando a la maestra Delfina Gómez, por lo que la apoyará como funcionario en su gobierno hasta el momento que ella lo decida. Hay mucho que hacer por nuestra entidad y la gobernadora cuenta con todo mi apoyo para ayudarla en las tareas que me encomiende y me ordene.

JESÚS ESTRADA FERREIRO; EL TRIBUNAL ELECTORAL DECIDE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES SU FUTURO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE CULIACÁN

Jesús Estrada Ferreiro, en espera del análisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se decidirá si regresa como Presidente Municipal de Culiacán. De acuerdo con el proyecto elaborado por el Tribunal, se propone la reinstalación inmediata de Jesús Estrada Ferreiro como Presidente Municipal de Culiacán, para que desde ahí pueda enfrentar los procesos penales en su contra. Esta propuesta será discutida y votada por los magistrados el próximo miércoles, 20 septiembre. El ex alcalde fue llevado a juicio político por el incumpliendo de las reformas a la Ley de Agua Potable, al negarse aplicar los descuentos para adultos mayores, así como negar el pago homologado de pensiones a viudas de policías. Estrada Ferreiro ante estos hechos fue separado de su cargo y en su lugar fue propuesto Juan de Dios Gámez Mendívil para ocupar la alcaldía de Culiacán. Su reincorporación no es un hecho, la propuesta se puede admitir o desechar.

ESTUDIO DEL IBD; DESTACA QUE EL EMPLEO FORMAL CRECE A MENOR RITMO EN ESTE SEXENIO

De acuerdo con una investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD). Jesuswaldo Martínez Soria y Adriana Vargas Flores, presentaron un estudio titulado “Evolución y perspectivas del empleo formal. Datos y reflexiones iníciales para la formulación de un balance sexenal. Ahí indican que la trayectoria ascendente del empleo formal ha sido afectada por las crisis económicas y ha disminuido su ritmo de crecimiento en los últimos años. Adicionalmente, es necesario evaluar el impacto de acciones como la prohibición del outsourcing y la política de recuperación salarial. Aunque desde el año 2000 hasta la fecha la evolución histórica del empleo formal ha sido creciente, en lo que va de la actual administración la tasa de crecimiento de trabajadores asegurados en el IMSS ha sido menor a la registrada en sexenios anteriores. El estudio apunta que, si bien los efectos de la pandemia fueron de los más duros en la historia reciente de la economía mexicana, el impacto de la emergencia sanitaria se da en un momento en el que la trayectoria del empleo formal estaba ya en franca desaceleración. En ese sentido, advierte que es posible que las repercusiones en las capacidades productivas y en el mercado de trabajo hayan propiciado un fuerte debilitamiento en la tendencia de largo plazo del número de trabajadores asegurados y, con ello, el deterioro de sus perspectivas de crecimiento. La investigación sugiere evaluar la implementación y los resultados de distintas acciones públicas como la reforma laboral de 2019, en particular la prohibición de la subcontratación, la reforma al régimen de incorporación fiscal que creó el régimen de confianza, la política de recuperación salarial, los programas sociales orientados a la formación como Jóvenes construyendo el futuro, entre otras acciones gubernamentales que pueden haber incidido en el comportamiento del empleo formal.

DIPUTADA CAROLINA VIGGIANO; PRESENTA PROPUESTA PARA QUE LA PENSIÓN A ADULTOS MAYORES SEA A PARTIR DE LOS 60 AÑOS

La diputada Carolina Viggiano Austria presentó una iniciativa para que la pensión a adultos mayores se entregue a partir de los 60 años. Señalo que una de las razones que la llevo a presentar esta iniciativa es la dificultad para conseguir empleo a partir de esa edad, la reducción de la expectativa de vida de 75 a 71 años y los altos índices de inflación. La legisladora priista explicó que entre los 60 y 65 años es el momento más difícil para que una persona pueda mantenerse en su vida laboral, por lo que su bancada impulsa esta reforma al Artículo 4 de la Constitución. Aclaró que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el programa era de 65 y más, mientras con la actual Administración se aumentó a 68 años; recalcó que, en estos últimos 5 años, con Morena, la expectativa de vida se redujo, situación que justifica la modificación en beneficio de este sector de la población. Señaló que la medida es importante, sobre todo en lugares donde hay indicadores de pobreza extrema como son los estados de Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca. La también secretaria general del PRI subrayó que es muy importante mantener la dignidad intacta de los adultos mayores, considerar que tienen que comprar medicamentos, entre otros enseres necesarios para su edad. Moreira Valdez recordó que el PRI votó a favor de que el derecho a la pensión de adulto mayor estuviera en la Constitución. Detalló que la expectativa de vida bajo debido al Covid, porque hay más pobreza que no permite al ciudadano adquirir sus medicamentos para enfermedades como el cáncer y por el crimen organizado. Añadió que la inflación está imparable, sobre todo en alimentos, hecho que afecta a las personas con pocos ingresos, incluyendo al sector que se vería beneficiado con la propuesta de Viggiano Austria. Veamos si son tan valientes los de Morena y bajan el derecho a esta pensión a los 60 años. El PRI no está en contra de los programas sociales, está en contra de lo que se gastan en la burocracia.

DIPUTADO FERNANDO GARCÍA; DIFERENCIAR Y DELIMITAR EJERCICIO DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA DE LA ESTÉTICA

El diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para diferenciar y delimitar el ejercicio de la cirugía plástica y reconstructiva de la cirugía estética o cosmética. Toda vez que ambas ramas de la medicina tienen ámbitos y técnicas de intervención diferentes, situación que ha sido pasada por alto por parte de autoridades sanitarias. Explicó que la cirugía estética se realiza a pacientes sanos que buscan cambiar zonas de su cuerpo con fines de belleza, mientras que la plástica o reconstructiva se enfoca en atender a pacientes que sufren las secuelas en su cuerpo de algún accidente o enfermedad, por lo que es crucial incluir esto expresamente en la Ley General de Salud y así evitar errores de interpretación. El legislador consideró imperativo esta distinción ya que existe confusión entre una y otra, lo que genera que frecuentemente se llegue a creer que es la misma disciplina. Advirtió que muchos de los procedimientos de cirugías estéticas son realizados por médicos no capacitados, o peor aún, por personas que ni siquiera cuentan con la licenciatura en medicina. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria en 2018 por el aumento en la prestación de servicios de cirugía estética. Pseudocirujanos estéticos que usurparon la profesión médica y proliferaron en todo el país, ocasionado un grave problema de salud pública debido a su falta de preparación, generando severas secuelas en la población, desde enfermedades crónicas, mutilaciones, hasta el deceso. García Hernández reveló que en la legislación mexicana no se regula la existencia del posgrado de especialidad en cirugía estética porque no existe en el Programa Nacional de Residencias Médicas y esa es la razón por la que la Secretaría de Educación Pública no expide cédulas de especialidad. Sugirió que se considere esta situación por las academias nacionales y colegios del gremio formalmente constituidos. Asimismo sostuvo que en la legislación correspondiente se tendrán que señalar las acciones que inhiban y prohíban esta práctica por parte de pseudocirujanos. Así como para las instituciones que, ilegalmente, emitan títulos sin haber dado una preparación adecuada y que no estén avaladas por el Comité Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, y sus respectivas sentencias.

PAPA FRANCISCO; PROTEGER LA DIGNIDAD HUMANA ANTE EL FENÓMENO MIGRATORIO

El papa Francisco pidió proteger la dignidad humana ante el fenómeno migratorio, tras una semana en la que la llegada de miles de personas a las costas italianas ha puesto el foco mundial en la migración hasta Europa a través del Mediterráneo. No es un desafío fácil, como también lo demuestran las noticias de los últimos días, pero que debemos afrontar juntos, ya que es esencial para el futuro de todos, que sólo será próspero si se construye sobre la base de la fraternidad. Francisco insistió en que la dignidad humana y las personas concretas, especialmente las más necesitadas deben priorizarse ante cualquier medida. Asimismo recordó que en su próximo viaje a la ciudad francesa de Marsella, el 22 y 23 de septiembre, los líderes eclesiásticos y civiles promoverán caminos de paz, colaboración e integración con especial atención al fenómeno migratorio. La misa de Francisco en Marsella, a la que acudirá el presidente francés Emmanuel Macron, será el evento central de la iniciativa ‘Reencuentros Mediterráneos’, que acogerá la ciudad rica de pueblos y llamada a ser puerto de esperanza. El pasado mes de agosto el papa Francisco denunció que desde principios de año ya han muerto casi 2 mil hombres, mujeres y niños tratando de llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo y pidió esfuerzos políticos y diplomáticos para evitar nuevas tragedias como el último naufragio en el que 41 personas perdieron la vida. Con dolor y vergüenza debemos decir que desde principios de año ya han muerto casi 2 mil hombres, mujeres y niños en el mar intentando llegar a Europa, una herida abierta en nuestra humanidad.

