En redes se filtró y viralizó la primera foto de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, tras su extradición a Estados Unidos.

Luego de que este viernes el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick B. Garland a través de un comunicado diera a conocer que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, fue sacado del Altiplano para ser extraditado a EU.

Este sábado, tras ello, se filtró la primera imagen de “El Ratón” entrando a territorio estadounidense.

En la foto se ve a Ovidio con un semblante “tranquilo”, sentado, portando aún la vestimenta de preso -color café claro- con el número 5684 que tenía en el Altiplano, lentes y el cabello corto, mientras a la par lleva las manos esposadas hacia una cadena que está enrollada a su cintura.

Si bien en el comunicado emitido en el que se detalló que dicha acción “es el paso más reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar todos los aspectos de las operaciones del cartel” no se mencionó hacia que parte de EU seria llevado, en la imagen se vislumbra que será presuntamente a Chicago.

Guzmán López enfrenta en Estados Unidos una acusación criminal de tráfico de drogas ante la Corte Federal del Distrito de Columbia de Washington, D.C fechada en febrero de 2019.

Asimismo, se le acusa junto con su hermano, Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, por los delitos de conspiración para el trasiego a Estados Unidos de cocaína, mariguana, anfetaminas, metanfetaminas y drogas sintéticas. Además, es señalado como uno de los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos.

Y también, en contra de Ovidio y sus hermanos pesan acusaciones federales por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, además del Distrito de Columbia; en los estados de Arizona, California, Illinois, Nueva York y Texas.

Ovidio Guzmán, WELCOME TO AMERICA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸and enjoy the family reunion with your father

El CHAPO in maximum 🇺🇸federal prison.

Positive development with this extradition but keep in mind that CDC released the latest drug death numbers for the 12 months ending April 2023 at 111,… pic.twitter.com/ryjTKswtVI

— Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) September 16, 2023