La legendaria banda de rock, Aerosmith anunció que deberá reagendar varias fechas de su gira norteamericana de despedida después de que su cantante, Steven Tyler, sufriera daño en sus cuerdas vocales durante una de sus últimas actuaciones.

Fue el pasado sábado, durante un show en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, cuando Tyler se hizo daño en las cuerdas vocales. Por lo que ahora, el músico deberá dejar de cantar durante, por lo menos, 30 días.

“Tengo el corazón roto al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días”, dijo Steven en un comunicado. “Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el concierto del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen”.

Por lo tanto, sus conciertos en Chicago, Detroit, Washington, Toronto, Raleigh y Cleveland no se celebrarán en las fechas previstas.

La banda afirma que las entradas en posesión de los fans serán válidas para las próximas fechas, aunque también permiten devolverlas a cambio de un reembolso para todos aquellos que no vayan a poder ir al concierto.

Aerosmith comenzó su gira Peace Out el pasado 2 de septiembre en el Wells Fargo Center de Philadelphia, Pennsylvania ante 21 mil personas y toca un repertorio de 18 canciones entre Back In The Saddle y Dream On y Walk This Way hasta una versión del Stop Messin’ Around de Fleetwood Mac.

