La icónica banda de hard rock Aerosmith anunció su despedida de los escenarios con una gira que inicialmente consta de 30 fechas por Norteamérica y llevará el nombre de Peace Out.

El anuncio fue dado por la agrupación a través de sus redes sociales: “Después de 50 años, 10 giras mundiales y tocar para más de 100 millones de fanáticos… ¡Es hora de un último intento!”, destacaron los llamados Chicos malos de Boston fundados en 1970.

La gira iniciará en Filadelfia el 2 de septiembre y concluirá en Montreal el 26 de diciembre.

Este anuncio tiene lugar en la historia de la banda justo después de una larga residencia en Las Vegas, sobre la que su guitarrista Joe Perry declaró “creo que ya es tiempo”, hacia el final de la misma, pues el hecho de que todos los integrantes rebasen ya las 7 décadas de edad,lo hizo pensar en el retiro.

“Es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que hemos estado aquí. Nunca se sabe cuánto más tiempo seguirán todos saludables para continuar”, agregó el rockero.

Sobre Peace Out, el también guitarrista de Hollywood Vampires aseguró que “Vamos a abrir la caja de Pandora por última vez para presentarles a nuestros fanáticos la gira Peace Out. Los vemos ahí, vamos a sacar todos los juguetes del ático”.

