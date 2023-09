El creador de contenido, Luisito Comunica, denunció en redes que fue agredido por un vendedor de paletas mientras paseaba a su perro.

A través de sus storys de Instagram, Luisito Comunica, explicó y mostró como es que fue agredido por un vendedor de paletas solo porque no le quiso comprar los dulces que ofertaba.

Según relató el influencer, todo se suscitó mientras había salido a pasear a su perro, cuando de repente un vendedor se le acercó para ofrecerle unas paletas, pero tras negarse a comprarle, el comerciante lo agredió de manera verbal y a golpes.

“La agresión ocurrió cuando “salí al parque con mi perrito, estábamos caminando, llega un güey a ofrecer una paleta, le digo que no y me dice ‘Pinche mamón’, yo le conteste pero no de una manera irrespetuosa sin embargo este se aceleró y me mencionó: ‘Tú me pelas la verga’.

Aunque refirió que la situación de momento la llevó con calma, señaló que se “asustó” al notar que el vendedor se estaba poniendo más intenso, tanto que, creyó que traía un cuchillo en la bolsa de su pantalón, por lo que de inmediato comenzó a grabar, pensando que se iría a calmar, pero no, ya que este solo se alteró más, pues incluso señaló que lo había reconocido.

“Mostraba algo en su bolsillo y me asusté. Yo dije no mames, este tipo tiene un cuchillo. Mi respuesta inmediata fue empezar a grabar , pues dije ‘Si empiezo a grabar no va a hacer nada, es mi manera de defenderme’, pero pues no, ya que en respuesta el sujeto mencionó: ‘Yo sé quién eres, que seas famoso me vale, yo te rajo tu madre’.

Aunque en el video se observa que el vendedor se le quería aventar de nuevo, su cometido fue cooptado , ya que, dos hombres que se encontraban en la calle intervinieron para tranquilizarlo. Después se retiró.

Luisito Comunica finalmente comentó que todo sucedió muy rápido que ya no le dio tiempo de llamarle a la policía , sin embargo, compartió los videos para que sus fans y no, estén alertas ante este tipo de personas, asimismo compartió una “reflexión” sobre los hechos.

“Estuvo rarísimo, yo sigo confundido. Tal vez nuestro carnal no estaba en sus cinco sentidos, tal vez había ingerido alguna sustancia, tal vez estaba teniendo un mal día y en ese momento explotó. De cualquier manera, creo que no justifica el golpazo que me metieron y quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron e intervinieron porque evitaron que pasara algo peor, porque les digo que no sé qué estaba en la bolsa, chance era su dedo o no era nada, pero uno nunca sabe.

Cuando nos metamos en algún problema en la calle o así, mejor no responder, mantenernos lejitos, porque no sabemos si la persona delante de nosotros va a ser una persona violenta que pierde rápido la cabeza. Lo bueno fue que se quedó todo en un susto y no pasó a mayores”.

Luisito Comunica fue agredido en la CDMX por no comprar una paleta “Traía un cuchillo” pic.twitter.com/LXg6vl38JO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2023

