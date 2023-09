La conductora, Adianez Hernández, se pronunció en redes tras la infidelidad hacia el actor Rodrigo Cachero.

Luego de que el pasado 6 de septiembre,el actor y director mexicano de cine y televisión, Rodrigo Cachero diera a conocer a través de un live que se había separado de su esposa, Adianez Hernández, sin detallar en los motivos de su decisión para evitar “difamaciones”, su expareja, la actriz Larisa Mendizabal, señaló que habría sido por infidelidad.

Mendizabal comentó en un clip que la exconductora de “Escape Perfecto”, quien este miércoles salió a dar su versión de los hechos, empezó a mantener una relación con Augusto Bravo, su compañero de vida y con quien vivió en los últimos 11 años.

A principios del paso mes de junio la madre del primer hijo de Rodrigo señaló que se enteró de la noticia,ya que, su expareja no tuvo otro “remedio” más que notificarlo pues Cachero, se había dado cuenta de los que estaba pasando, mencionó en el video.

De tal suerte que, derivado a lo que que comenzó a circular en redes, Adianez reveló este 13 de septiembre las razones que la “orillaron” a hacer lo que hizo, pero eso sí , no sin antes pedir a las personas que dejen de lado a sus hijos en esta situación.

“La verdad no tenía nada de ganas de contestar todo lo que está pasando, todo este bombardeo. Pero la verdad no soy una persona que no dé la cara y aquí estoy.

Quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón como mamá y como ser humano y creo que todos los seres humanos estamos llenos de debilidades y errores. Bloqueé todos los comentarios de mis redes sociales, porque entiendo perfectamente que me quieren juzgar y atacar, lo que no comprendo de verdad es que les escriban a mis hijos, y los involucren a ellos en algo que fue mi decisión.

Es verdad que con algunas de mis decisiones no los protegí, no los cuidé, dejé de pensar en ellos. Pero no es justo que los estén atacando, no es justo sabiendo todo, hablando de juzgar, hablando de crítica, hablando de lo malo que yo hice, que sabemos el poder que tiene las redes sociales, que tienen los medios y de los niños que pueden llegar a ser crueles en las escuelas.

Posteriormente comentó que la infidelidad se originó derivado a que su relación con Cachero ya no estaba bien, sin embargo, no tenía la valentía para aceptarlo y terminó haciendo otras cosas que afectaron a terceros.

“Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí haberme separado con tiempo, debí haber hecho las cosas de la mejor manera. Pero a veces es más fácil decir que hacer, sólo el imaginarme romper a mi familia me destroza muchísimo, fue muy difícil, y yo sé que no lo hice bien, lo reconozco”.

Asimismo, refirió que tras su acto muchas personas la han estado juzgando en redes, sin embargo, explicó que solo ella sabe lo que vivió a puerta cerrada con Rodrigo, en tanto que, consideró que todas esas opiniones son “sin conocimiento de causa” pero enfatizó que no es una mujer perfecta.

Es por ello que, pidió disculpas a quienes afectó como a, Larisa Mendizabal, su familia, en especial a su madre por el dolor que le ha causado su manera de actuar y a Rodrigo Cachero, su ahora ex pareja, quien presuntamente la encaminó a darle entrada a un tercero, ya que la habría abandonado en muchas ocasiones.

“Hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larissa Mendizabal y a todas las mujeres que directamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado, a mis hermanos, el padre de mis hijos, a Rodrigo, a Santi. No supe controlar mis emociones y sí, me enamoré. Desafortunadamente cuando en las relaciones hay un tercero es porque las cosas no están bien”.

Claro, hay que hablar las cosas antes de convertir todo esto en una bomba en la que se convirtió. Reconozco mi parte de los hechos, reconozco que lo hice mal, estoy muy apenada y me duele todo lo que hice y me duele no haberlo parado antes.

Me duele no haberlo evitado, para mí Rodrigo es un hombre por el que siempre sentiré un cariño y agradecimiento por mis dos hijos tan hermosos que tenemos. No hablaré mal de él, lo que sí diré es que mis hijos merecen escuchar que su mamá no es la villana de cuento, que nada es tan simple o tan plano, que si actué de esta manera también fue desde mi debilidad, de no ser escuchada y sentirme valorada en muchos sentidos, desde mi cansancio y desde mi cobardía”,finalizó.

CSAS