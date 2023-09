Los comicios por el Gobierno de la Ciudad de México están cada vez más estrechos ante las declaraciones de varios funcionarios, avivando la competencia. Ante esto, el senador Ricardo Monreal anunció que ya no buscará la Jefatura capitalina.



“No quiero yo generar de nueva cuenta alguna actitud inconveniente, o de disputa que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado. Entonces no, yo no entraré en una etapa de esa, estoy muy claro”, declaró en una entrevista radiofónica.



El exaspirante presidencial, dijo que tampoco está interesado en integrarse al Gabinete, en caso de que Claudia Sheinbaum sea coronada presidenta de México.



“Yo he dicho que en el Gabinete no tengo interés porque toda mi vida he sido muy independiente, muy racional, y no he tenido una jefatura política en toda mi vida, en los 42 años que tengo de servidor público”, destacó.



El senador con licencia incluso consideró “que la doctora (Sheinbaum) debe tener ya hasta propuestas para el crucero de Insurgentes y Reforma, para policía y tránsito. Entonces, no estoy en ese sentido y es una decisión de la doctora”.



Monreal aseguró no sentirse maltratado, si no todo lo contrario. Apuntó sentirse honrado de haber participado en el proceso “y me siento, además, muy bien representado por la doctora Claudia, que en todas las encuestas ganó y que yo no tengo ninguna duda de que ese es el resultado que la ciudadanía nos dio”.

BRUGADA SE DESPIDE DE IZTAPALAPA

La alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada, oficialmente podrá separarse de su cargo ya que el Congreso de la Ciudad de México aprobó su solicitud de licencia temporal, por lo que podrá enfocarse de lleno a su agenda para los comicios del próximo año.

Durante una sesión en el órgano legislativo, los diputados autorizaron la solicitud de licencia temporal de Brugada para ausentarse como dirigente de la demarcación por 60 días a partir del 16 de septiembre.

Por lo que el director general de Obras y Servicios Urbanos de Iztapalapa, Raúl Basulto, se encargará del despacho de los asuntos de la administración pública de esta alcaldía.

LEG