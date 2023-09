El nuevo mariscal de los New York Jets, Aaron Rodgers tuvo que decirle adiós a la temporada 2023 de la NFL tras sufrir una lesión.

Malas noticias en la semana 1 de la NFL, en especial para los seguidores de los New York Jets, esto debido a que en el debut de su mariscal de campo Aaron Rodgers se lesionó en la primera ofensiva del partido contra los Buffalo Bills.

Aaron Rodgers was injured and helped off the field on the first Jets drive vs. the Bills. pic.twitter.com/vtKHRW566V

— ESPN (@espn) September 12, 2023