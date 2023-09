La exestrella de Zoey 101, Alexa Nikolas acusó al cantante Joe Jonas por haber pedido en el pasado fotografías íntimas.

La reconocida artista Alexa Nikolas de la famosa Zoey 101 se robó la atención de los usuarios en redes después de revelar que el cantante Joe Jonas pedía fotografías íntimas en el pasado.

Esto surge en medio del reciente escándalo que se originó por su divorcio del integrante de los Jonas con la modelo Sophie Turner con quien se casó en el año de 2019 y actualmente tiene dos hijos.

Nuevamente el nombre de Joe se ve manchado por esta polémica que acaba de salir a la luz por medio de su cuenta de Twitter de Nikolas quien aseguró que durante la adolescencia él pedía fotografías íntimas:

“Conocí a Joe Jonas cuando éramos adolescentes y digamos que él es el tipo que usaba un anillo de pureza, pero pedía desnudos”, se leyó.

La exactriz de Nickelodeon de 31 años reapareció con este mensaje después de haber estado oculta un rato en el mundo del entretenimiento.

I met Joe Jonas when we were teens and let’s just say he’s the guy who wore a purity ring but asked for nudes. 💀

— Alexa Nikolas (@alexanikolas__) September 8, 2023