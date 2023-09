En redes sociales se volvió viral un clip tomado del canal de YouTube del Gobierno de México. Y es que como parte de las conferencias vespertinas en las que se habla sobre los Libros de Texto Gratuito de este ciclo escolar la maestra normalista Ana María Prieto defendió las publicaciones de una forma particular.

Aunque parece que el video es reciente, la realidad es que su participación ocurrió el pasado 16 de agosto en el que hablaba sobre el contenido de los libros pero en un momento habló sobre el individualismo entre los alumnos y la importancia de las calificaciones que según ella todas valen lo mismo.

Además durante eso realizó algunos saltos imitando la clásica forma de burlarse que realizan los niños con el “lero lero”.

“Es otra manera de pensar, no es el individualismo de: Yo aquí, y yo sí sé, y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero lero, maromero. Yo sí voy a ser exitoso y tú no. No, no es eso, ¿sí? Ahora el asunto es uno para todos y todos para uno”.

Tras esto en redes sociales comenzaron las burlas hacía la docente quienes cuestionaron la forma en la que ejemplificó el caso pero también sobre sus declaraciones pues consideran que el sistema de calificaciones antiguo afectaba de forma psicológica a las anteriores generaciones.

