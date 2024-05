Por cuarto día consecutivo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental por ozono.

Por este motivo, recomendó evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

Te podría interesar: Diputado y vecinos piden no cerrar SUPERISSSTE

Mediante un comunicado, informó que se prevé viento débil y de dirección variable, promoviendo el estancamiento de los contaminantes precursores del ozono, por lo que se estima que las concentraciones más altas de este contaminante se ubicarán dentro del rango de Mala a Muy Mala calidad del aire.

Por este motivo, se mantienen las siguientes restricciones a la circulación hoy jueves 16 de mayo, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Te podría interesar: Asaltan a una familia procedente del Edomex con lujo de violencia; iban a comprar un automóvil

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación , cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8.

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

-Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

-Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

-Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

-Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

CSAS