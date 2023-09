Los diputados federales que dieron su apoyo al excanciller Marcelo Ebrard en la contienda interna de Morena continuarán apoyando el trabajo legislativo del grupo parlamentario oficialista, aseguró Ignacio Mier.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados agregó que el conflicto que se suscitó con Ebrard y su inconformidad por el resultado de las encuestas que dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum, nada tiene que ver con la vida interna de San Lázaro.

“Ya se los dije a mis compañeras, con todo el cariño y respeto, que no nos dejemos nosotros contaminar por un asunto que no tiene que ver con el proyecto que defendemos, que no tiene que ver con la agenda legislativa, que no tiene que ver con la forma en la que se organiza el grupo parlamentario. Somos un grupo íntegro, necesitamos estar completos todos y encontré la comprensión por parte de ellos”, afirmó Mier.

Dijo que la comisión de Honestidad y Justicia de Morena tendrá que dirimir las quejas del excanciller, mientras que los diputados tendrán que aplicarse a la agenda legislativa.

Afirmó que incluso después de que el partido dé respuesta a las inconformidades, se tiene el acuerdo con los integrantes de la bancada que seguirán apoyando el proyecto morenista.

“Ellos tienen un compromiso con el pueblo de México, tienen un compromiso con la transformación, tienen congruencia, tienen consistencia, son profesionales, son sensibles y son buenos mexicanos y buenos legisladores”.

“Por el bien de México, primero el proyecto que defendemos. Aquí es donde se generó la gran transformación de la vida patria; sin el voto de ellos, sin la participación, no habríamos reformado la Constitución, no aprobaríamos el presupuesto, las leyes de austeridad, el combate a la corrupción, la pensión para adultos mayores, para las personas que sufren una discapacidad en el texto constitucional, así como las becas Benito Juárez, no hubieran sido posibles”, expuso Mier.

