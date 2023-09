El presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que su gira en Colombia y Chile ha sido muy exitosa. Estamos muy contentos con los resultados, con estos dos países hermanos, muy buena gira la que está resultando hasta el momento. López Obrador se reunió en Colombia con el presidente Gustavo Petro, abordó distintos temas, sobre todo en política de drogas y migración. Se acordó la necesidad de hacer una alianza estratégica para configurar un gran acuerdo latinoamericano sobre política de drogas y también sobre política migratoria, con una nueva visión que permita atender a esta problemática, a partir de cambiar los paradigmas y atender las causas. Lopez Obrador presentó ante 33 representantes de América Latina y El Caribe, una iniciativa sobre el cambio de paradigma de las guerras contra las drogas, proponiendo de entrada usar inteligencia contra el narcotráfico y atender las causas que generan la violencia. También planteó la atención a jóvenes para poder evitar las muertes por sobredosis y promover el combate a la pandemia por el consumo de fentanilo en Estados Unidos, con respeto a la soberanía. Llamó a procurar inversiones para poder fortalecer el campo y que se pueda sustituir la siembra de marihuana y amapola, por maíz, frijol y árboles frutales y maderables a través del programa Sembrando Vida. Asimismo se manifestó a favor de no permitir nunca más el saqueo de los recursos naturales en nuestros países. En la participación de López Obrador en Chile, se suscribió el compromiso de Santiago, que es una declaración en apoyo a la democracia.

CLAUDIA SHEINBAUM; METRICSMX DA VENTAJA SOBRE XÓCHITL GÁLVEZ RUMBO AL 2024

Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez y a Marcelo Ebrard según la última encuesta publicada por MetricsMX. La encuestadora le otorga una ventaja de 36 puntos porcentuales a la virtual candidata de la Cuarta Transformación sobre su adversaria electoral del Frente Amplio por México. Si hoy fueran las elecciones presidenciales en México, el 58.3% de las personas encuestadas votarían por Sheinbaum Pardo, mientras que un 22.3% lo haría a favor de Xóchitl Gálvez. Un 8.7% votaría por un candidato de Movimiento Ciudadano. Asimismo MetricsMX plantea la posibilidad de que Marcelo Ebrard contendiera por MC, y los resultados arrojan que la candidatura naranja del excanciller no afectaría en gran medida las preferencias. Por lo tanto, Claudia Sheinbaum contaría con un 58.2% de las preferencias, lo que significa que la morenista mantendría una ventaja de 34.9 puntos porcentuales sobre Xóchitl Gálvez, quien obtuvo el 23.3% de la intención del voto.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; LLAMÓ A LA UNIDAD DE TODOS Y TODAS PARA LOGRAR LA TRANSFORMACIÓN QUE MÉXICO SE MERECE

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, llamó a la unidad de todos y todas para lograr la transformación que el pueblo de México se merece y esto sólo lo lograremos estando firmes y manteniendo nuestro respaldo al liderazgo de Claudia Sheinbaum. Eduardo Ramírez, dijo que su trabajo en el Senado de la República ha sido para los que más lo necesitan, hoy los adultos mayores tienen garantizado el apoyo, los jóvenes cuentan con el impulso necesario para ser parte de la transformación del país, los campesinos, los agricultores hoy reciben en sus manos sus apoyos, sin necesidad de intermediarios, hemos avanzado y seguiremos trabajando por el pueblo de México, por el pueblo de Chiapas. Vamos a seguir impulsando más beneficios para todos y todas; las mujeres tendrán apoyos seguros con los que llevaran el sustento hasta sus hogares, porque son ellas el pilar en nuestras casas, son el impulso de nuestra transformación. Asimismo dijo que durante estos cinco años de su gestión ha representado dignamente a Chiapas, trabajando a favor del pueblo, logrando cambios en las leyes que son de beneficio para las y los chiapanecos, seguiremos trabajando en unidad para seguir construyendo leyes y acuerdos en beneficio de los que menos tienen.

MARCELO EBRARD; NO HUBO PISO PAREJO, AMENAZA CON DEJAR MORENA

Marcelo Ebrard ha dicho que él se irá de MORENA si no se resuelve la impugnación que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) en contra el proceso de selección del coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación. Indico que si esas diferentes circunstancias e incidencias que se dieron se quedan igual, pues ya no tendría interés de estar en Morena. Porque si se le da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, porque yo habría de permanecer ahí. Desde mi punto de vista es un asunto mayor. Ebrard cuestionó fuertemente el proceso de selección, el cual violó los principios de imparcialidad y equidad según su parecer. No hubo piso parejo. No es un arrebato, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena; tiene que darla estos días. También sostuvo que los legisladores morenistas que los respaldan le pidieron que no tome una decisión definitiva hasta que reciba respuesta de la CNHJ. Finalmente, dijo que el 18 de septiembre formalizará su movimiento político nacional, que llevará por nombre “Movimiento Progresista”, el cual estará integrado por miembros actuales de Morena, PT y PVEM.

DIPUTADO IGNACIO MIER; EL PACTO ES CON EL PUEBLO Y CLAUDIA SHEINBAUM MANTENDRÁ LA UNIDAD EN MORENA

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, reafirmó su llamado a la unidad en torno al Movimiento de Transformación y a quien ahora será la coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Mier Velazco indicó que derivado de un proceso democrático y transparente, ya se hizo la entrega de constancia por parte del Consejo Político Nacional de Morena a la doctora Sheinbaum, mismo que fue avalado por las dirigencias del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Y ahora ella, ha hecho un llamado a la unidad, sin sectarismos, sin patrimonialismo, sin una visión y prácticas del pasado que ya desterró nuestro movimiento. En ese tenor, refirió que, como coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, le corresponde mantener la unidad entre sus compañeros legisladores de Morena y el de la coalición Juntos Hacemos Historia, porque ese es su deber, un deber que le debe al pueblo de México. Comentó que no permitirá que se rompa la unión ni al interior de la bancada de Morena, ni en la coalición, pues se tienen que sacar adelante los trabajos legislativos próximos, como el Paquete Económico 2024. No vamos a permitir ninguna incertidumbre que pueda afectar el Presupuesto. Por ello, mantendrá reuniones con la coordinadora de la Defensa de la Transformación, pues lo que se tiene que sacar adelante es de fundamental importancia para todos los mexicanos. Mier Velazco añadió que el Consejo Político aprobó algo que él mismo ha impulsado en su entidad, abrirnos a todos, incorporar a todos, y a partir del día 17 de septiembre habrá una convocatoria en todo el país para sumarse y firmar un pacto de unidad, de consolidación de la Cuarta Transformación para el renacimiento de México.

RECTOR DOCTOR JESÚS MADUEÑA; LOS UNIVERSITARIOS ESTÁN EN LA LUCHA Y CON MUCHA CONVICCIÓN Y CARIÑO VAN A DEFENDER A LA UAS

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, al entregar 983 titularidades a docentes de 12 escuelas y facultades de Nivel Medio Superior y Superior de la Unidad Regional Centro (URC), señalo que los universitarios están en la lucha y con mucha convicción y cariño van a defender la Autonomía Universitaria. Nunca, que lo escuchen bien y que quede claro, nunca nos pondrán de rodillas hagan lo que hagan en el tercer piso de Gobierno del Estado nunca nos van a derrotar, así lo manifestó ante cientos de docentes de las facultades de Medicina, Ciencias Económicas y Sociales, Biología, Contaduría y Administración, Trabajo Social, Arquitectura, y Ciencias de la Nutrición y Gastronomía además de las escuelas de Ciencias de la Comunicación, de Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses y las preparatorias Semiescolarizada, la Prepita y Rafael Buelna. Señaló que en la próxima audiencia el Gobernador le ordenará a la Fiscalía lo que desee y el Juez hará lo que ésta le pida, desde solicitar prisión preventiva hasta cualquier barbaridad porque no tienen ningún valor moral para conducirse. Desde aquí se los digo: podrán meter a la cárcel a Madueña y el que sigue seguirá defendiendo la Autonomía Universitaria porque estamos hechos en la Universidad con principios y valores, y no es valentonía, es que Madueña tiene convicciones de universitario.

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL; OBRAS FARAÓNICAS Y PROGRAMAS SOCIALES TENDRÁN LA MAYOR PARTE DEL PAQUETE ECONÓMICO

El senador Juan Manuel Fócil Pérez del PRD, consideró que el proyecto de presupuesto que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados para el 2024 será para continuar con sus obras sexenales y sus programas sociales y así hacer que la gente siga votando por su partido, al tiempo de reprobar que se esté planteando una reducción del 55 por ciento a la salud. Al fijar su postura en torno al proyecto de presupuesto para el 2024, expuso que, contrario a lo que se ha dicho, se continuara contratando más deuda pública. Hay comentarios negativos porque se está contemplando un déficit de 4.9 por ciento del gasto público, es decir que se tendrá un mayor gasto de los ingresos que se reciben por lo que será cubierto con deuda pública, que ha tenido un aumento de un 30 por ciento. Fócil Pérez destacó que se ha tratado de engañar a la gente porque todo se está financiando con deuda pública al grado que se pagarán más de 1.1 billones de pesos por servicio de la deuda. Asimismo, expuso que va a aumentar el gasto para más programas sociales, aspecto que se ve en la Secretaría de Energía, que va a aumentar un 273 por ciento, donde la refinería se va a llevar 194 mil millones de pesos. Serán 194 mil millones a la refinería y el caso del Tren Maya, a pesar de que dicen que ya rodó y que ya está, le van a invertir otros 120 mil millones de pesos o más bien nos va a costar 120 mil millones de pesos, el triple de lo que estaba programado, así que el gasto se está yendo muy por encima de lo presupuestado. También el legislador Fócil Pérez señaló que en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles el próximo año se va a llevar dos mil 905 millones de pesos del presupuesto. Finalmente puntualizó que, en el proyecto, a Pemex le van a bajar el 36 por ciento del presupuesto, y dentro de los planes uno de los sectores más afectados será el de salud. Todo lo que le suben en un lado, se lo tiene que bajar al otro: en el sector salud están bajando casi un 55 por ciento del presupuesto. Esto es muy grave, esto de que ya va a haber medicinas y que van a hacer una farmacia grandotota y donde van a ver medicinas de todo tipo, pues bueno, si le reducen el presupuesto no veo cómo van a poder cumplirle al pueblo de México en esto de la salud.

SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN; PARA ENCUBRIR SU FALTA DE RESULTADOS, EN MORENA DESCALIFICAN Y AGREDEN

La senadora Kenia López Rabadán, denunció que para encubrir su falta de resultados, en Morena descalifican y agreden, tal y como lo mostró el gobernador Alfonso Durazo, que se atrevió a violentar políticamente a Xóchitl Gálvez. El gobernador Alfonso Durazo destina más tiempo a la politiquería que a resolver los problemas que hoy se están sufriendo en Sonora. López Rabadán indicó que el gobernador Durazo dejó un país ensangrentado en su paso como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no acabó con la criminalidad, ni trajo la paz y tranquilidad que tanto prometió. Aquí en el Senado, en abril de 2019, bajo protesta de decir verdad, dijo que en tres años se lograrían niveles razonables de paz y tranquilidad. El señor no sólo no cumplió, sino que dejó su cargo para irse de campaña y dejó un desastre, con los índices más altos de violencia y criminalidad. La vicecoordinadora del PAN enfatizó que con la fallida estrategia de Morena de abrazar a los delincuentes, hoy tienen a todo el país y a Sonora, sumido en una crisis de inseguridad y de desapariciones. En lo que va de su gobierno en Sonora, más de 3 mil personas han sido asesinadas y más de 300 se encuentran desaparecidas. La legisladora panista dijo que esas son las cuentas que entrega el señor gobernador a dos años de su gobierno.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PAN DEFENDERÁ PRIORIDADES DE LAS Y LOS MEXICANOS EN PRESUPUESTO 2024

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que, en el marco de la discusión del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024, su grupo defenderá las verdaderas prioridades de las y los mexicanos. Señaló que el Presupuesto de Egresos es el instrumento de política pública más importante, ya que es la manera de hacer realidad las necesidades de las y los mexicanos. Nos queda claro que no hay un instrumento de política pública más importante que el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque es la auténtica manera de hacer realidad las verdaderas soluciones a las necesidades de las y los mexicanos. Es responsabilidad de cada grupo parlamentario hacer un análisis del Paquete Económico para tener una opinión fundada y estudiada, de modo que se pueda establecer una posición clara. Estamos ya en el proceso de análisis del paquete económico, vemos que hay distintas áreas de oportunidad que iremos delineando en las próximas semanas. Además de una visible tentación de que sea un presupuesto desafortunadamente confeccionado con fines electorales. Agregó que su grupo parlamentario no permitirá que se produzcan recortes presupuestales que pongan en riesgo o vulneren los derechos de las y los mexicanos, ni tampoco que se demerite la función de ningún Poder del Estado u órgano autónomo. Enfatizó que el PAN sostendrá en la discusión del PEF 2024 un planteamiento apegado a la austeridad y sin ningún tipo de privilegios. Romero Herrera llamó a que en la discusión del Paquete Económico se busque privilegiar las coincidencias para dialogar y acordar lo que beneficie al país. Nuestra labor debe ser encontrar antes que nuestras diferencias, nuestras coincidencias. Cuentan conmigo y con Acción Nacional para defender a México, brindándole los ingresos y egresos que atiendan las necesidades y preocupaciones de la gente.

DIPUTADO LUIS MENDOZA; PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, OTRA PANDEMIA QUE AFECTA A MÉXICO; SUICIDIOS VAN EN AUMENTO

El diputado Luis Mendoza Acevedo del PAN, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, alertó que los problemas de salud mental son otra pandemia que afecta a México, derivado del incremento de suicidios en los últimos años. El legislador señaló que, de acuerdo con estadísticas oficiales, la depresión está entre los factores determinantes para que las personas decidan quitarse la vida. La depresión, la ansiedad y el estrés, por mencionar algunas, son padecimientos innegables que deben ser atendidos con acciones concretas y programas permanentes para detectarlos a tiempo y evitar que deriven en pérdidas de vida. En nuestro país, en promedio, 8 de cada 10 suicidios se dan en hombres y 1 de cada 5 en mujeres. El diputado alertó sobre el riesgo de suicidio en niños y jóvenes de 10 a 24 años de edad, pues tan sólo en 2022 el suicidio estaba entre las cinco principales causas de muerte en adolescentes y jóvenes. Estamos frente a otra pandemia, la de la salud mental, que conlleva graves estigmas, falta de interés y tratamiento oportuno por parte de las autoridades de salud. Hay que hacernos responsables y velar porque la salud mental sea un derecho para todos y desde edades tempranas, pues nuestros niños y jóvenes son altamente vulnerables a esto. Afirmó que, además de la conmemoración para prevenir el suicidio, es necesario hacer un llamado a la Secretaría de Salud y las 32 entidades federativas a que desarrollen acciones y programas permanentes para el cuidado de la salud mental.

GABRIEL BORIC; PIDE QUE NUNCA MÁS LA VIOLENCIA SUSTITUYA EL DEBATE DEMOCRÁTICO

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió que nunca más la violencia sustituya el debate democrático y dijo que el 50 aniversario del golpe de Estado de 1973 es una oportunidad para fortalecer la convivencia. Hoy decimos ante Chile y el mundo: democracia hoy y siempre. El presidente más izquierdista en llegar al poder desde el derrocado Salvador Allende, Boric aseguró que la democracia es una construcción continua y el único camino para avanzar a una sociedad más justa y humana. Entre la diversidad y entre quienes piensan distinto con quienes podemos construir una sociedad mejor.

