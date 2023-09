Luego de que hace casi un mes Gustavo Adolfo Infante acusó a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de deberle dinero, en está ocasión el periodista reveló detalles de dicha deuda.

Durante un video posteado en su canal de YouTube, el periodista mencionó que conoció a la alcaldesa por un amigo en común. Dicha persona le dijo a Adolfo Infante que Sandra Cuevas quería conocerlo y hablar con él para un trabajo periodístico en el que resaltara su imagen.

Te podría interesar: ¿Incongruente? Critican a Sandra Cuevas por utilizar espacios públicos para eventos privados

“Un día me hablan y me dicen: ‘Oye Gustavo, adivina que, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, te quiere conocer y te invita a cenar’. Fuimos a un lugar… estuvimos cenando, me cayó bien, una mujer agradable y me dice: ‘Fíjate que yo quiero que trabajes conmigo’ y le digo ‘muchas gracias, haciendo qué’, ‘Haciendo entrevistas y reportajes donde resalte mi imagen'”, declaró.

El periodista recalcó que el primer trabajo que le realizó a la alcaldesa de la Cuauhtémoc fue un reportaje de la Lagunilla. Su segundo trabajo fue una entrevista con la misma Sandra Cuevas, durante ese encuentro, la alcaldesa le entregó un sobre con 150 mil pesos.

Luego, Gustavo Adolfo Infante mencionó que tiempo después, lo invitó a conducir un evento llamado ‘GranDiosas’, en donde según la alcaldesa le pagaría lo que le debía. Sin embargo, por un problema personal, el periodista se fue del evento y no alcanzó a pedir el pago.

Posteriormente, un colaborador de la alcaldesa le dijo que Cuevas se puso celosa al ver cómo recibió a Alejandra del Moral como invitada en su canal de YouTube. Por esa razón, el periodista decidió invitarla en su programa.

“Pera ella me debe dinero”, contó el periodista. “Que ahí te lo paga”, le dijo el colaborador de Cuevas a Gustavo Adolfo Infante.

“Eso fue hace dos meses y es fecha que no he podido hablar con ella y cuando le mandé cobrar, me dijo que qué me debía, que dónde estaba el contrato que habíamos hecho. Lo hablamos y no hay contrato, me dicen ‘no hay contrato, no hay pago’. Dicen que Sandra no está dispuesta a pagar, yo por güey, no lo vuelvo a hacer y entonces tomé la decisión de bajar todos los reportajes”, reveló.

Te podría interesar: Diputada del PRI asegura que no apoyarán a Sandra Cuevas por “prepotente y arrogante”

Por último, contó que volvió a encontrarse con Sandra Cuevas en la premier de una película y la alcaldesa le hizo caras.

“Me torció la boca, dije ‘no es el momento’, la realidad es que la señora Sandra Cuevas, el día de hoy me debe 200 mil pesos, que yo creo que ya no me los va a pagar, pero es mi dinero”, agregó.

EAM