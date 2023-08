La Diputada federal del PRI, Cynthia López Castro, aseguró que no se apoyará a Sandra Cuevas para una reelección en la alcaldía Cuauhtémoc por “prepotente y arrogante”.

Durante una marcha celebrada este sábado 26 agosto, la cual fue encabezada por la alcaldesa y el embajador de la India en México, Pankaj Sharma, y que tenía como fin pedir justicia por el asesinato de un ciudadano hindú en la capital mexicana, la diputada increpó a Cuevas y le dijo que durante su gestión ha sido prepotente.

“Querida Sandra por prepotente y arrogante no te vamos a apoyar para tu reelección. Le diste la espalda a los vecinos de la Cuauhtémoc, que no se te olvide que ganaste por la Alianza, crees que puedes sola, sola te quedarás”, escribió López Castro junto a un video.

En dicho clip se aprecia a la diputada grabar parte de la marcha mientras enfoca a Sandra Cuevas, a quien le dice que el PRI no la apoyaría si llega a reelegirse en la Cuauhtémoc.

“A ver alcaldesa, o quitas a tu gente o no puedes tener ese trato, que no se te olvide que te dimos 65 mil votos para ganar la alcaldía y sino, no vamos a buscar reelegirte”, declaró la diputada.

Cynthia López Castro le mencionó a Cuevas que desde hace un año la ha buscado para entregarle más de 4 mil peticiones y gestiones; sin embargo la alcaldesa no la ha recibido.

“Desde aquí le decimos a la alcaldesa que no se le olvide que la siglamos nosotros, le dimos 65 mil votos y no la vamos a reelegir, que le vaya buscando partido o que la juegue independiente, por su prepotencia, por mal agradecida y por no cumplir a la gente lo que prometió”, mencionó.

¿Por qué ocurrió el reclamo de la diputada hacia Sandra Cuevas?

De acuerdo a la diputada, ella se encontraba en la marcha por invitación del embajador de la India en México, pero que durante el trayecto Sandra Cuevas era cuidada por alrededor de 60 personas.

López Castro dijo que el equipo de la alcaldesa de la Cuauhtémoc la empezó a bloquear, por lo que le pidió de favor que quitara a su equipo para que ella pudiera caminar. Sin embargo, Cuevas hizo caso omiso y fue cuando comenzó a reclamarle.

“Nos empezó a bloquear con su equipo, le pedí por favor que quitara su equipo para poder caminar, no lo hizo, entonces le advertí que por su prepotencia y arrogancia la Alianza Va por México no la va a siglar para que se reelija”, declaró.

Asimismo, recalcó que si Sandra Cuevas busca reelegirse en dicha alcaldía “que busque otro partido o que le pida perdón a Morena o que sea independiente, porque la Alianza Va por México no le vamos a dar su reelección”.

“Si se cree muy lista y cree que puede sola, adelante, que se la juegue, que sea independiente y ya la veremos en un año en donde está”, agregó.

