"Precipitado, acciones de rechazo al proceso": Durazo

Momentos después de que Marcelo Ebrard pidiera la reposición de la encuesta para elegir al Coordinador de los Comités de Defensa de La Transformación por presuntas irregularidades, los dirigentes de Morena calificaron de “precipitadas” sus acciones y dijeron que el proceso avanza.

Lo anterior fue dicho por Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y también presidente del Comité Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través de un vídeo difundidos en su cuenta de X (@AlfonsoDurazo) en el que señaló que:

“Así es que me parece sumamente precipitado que antes de concluir este proceso de recuento de votos, hay expresiones de rechazo al mismo, esperemos los resultados y a partir de ahí, bienvenido cualquier posicionamiento”.

Mensaje sobre el proceso interno. Seguiremos informando. pic.twitter.com/Eda0RDSaIj — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 6, 2023

Y enfatizó que hasta el momento ninguna incidencia ha afectado de manera definitiva el resultado, incluso que hay:

“Hay una serie de elementos de carácter técnico que domina perfectamente las casas encuestadoras sobre las que hay acuerdo como los factores de ponderación, como la cancelación de las propias casillas, todas las medidas de seguridad que se instrumentaron y que dieron seguimiento cada una y cada uno de los representantes de los aspirantes en esta contienda”.

El mensaje de Durazo Montaño se difundió minutos después de que Marcelo Ebrard pidiera la reposición del proceso por las presuntas irregularidades detectadas por su equipo -incluso aunque esté le favoreciera- y que no estaría en el anuncio del ganador del procedimiento interno:

“Claro que no vamos a ir en la tarde al evento, no vaya a ser que nos manden policía. Me vayan a detener por decir lo que estoy pensando. No puede ser estén golpeando”, dice Marcelo Ebrard al denunciar que su equipo fue agredido y no se le permitió ingresar al conteo”.

El excanciller dijo que tomó la decisión antes de conocer el resultado de la encuesta disputada por él, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.