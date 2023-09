La Isla Centeno es un dúo conformado por María Centeno y Lito de la Isla quienes recientemente presentaron Medianoche, su cuarto álbum el cual fue grabado en su totalidad en el Desierto de los Leones.

Denominados como folk pop la agrupación mexicana se encerró durante tres días grabando para presentar 11 canciones y alistar una presentación especial en el Teatro de la Ciudad este 9 de septiembre.

“Un día llegó María y me dijo ‘hay que hacer algo distinto para este disco’. Desde la composición normalmente lo que hacíamos era escribir una canción la grabábamos y salía. En esta ocasión escribimos 20 canciones y seleccionamos 11. Lo hicimos en vivo con nuestros músicos y pues la vibra de este se escucha”, declaró Lito de la Isla en entrevista con 24 HORAS.

Por su parte, María Centeno compartió que se inspiraron en el más reciente libro del productor Rick Rubin, The Creative Act: A Way of Being.

“Leímos el libro de Rick Rubin y para este disco aplicamos muchas de las cosas que menciona en este, tomamos un camino chido. Queremos seguir explorando para seguir innovando, crear cosas nuevas y que represente un reto para nosotros”, declaró la vocalista.

“No hay colaboraciones y es la parte de en el que La Isla Centeno denomina que es de introspección. Es una onda más melancólica y oscura”, complementó Lito.

Kings Of Convenience, Devendra Banhart, Vicente García, Natalia Lafourcade y hasta Camilo son algunas de las influencias con las que cuenta La Isla Centeno pero el origen de la agrupación se dio a causa de un problema de salud de Lito de La Isla.

Además de que en medio de la nueva forma de presentar música mantienen su esencia.

“En un inicio esto surgió luego de que me dio una miocarditis. No fue planeado, fue todo natural y yo lo he disfrutado muchísimo. Hemos cuidado al proyecto. Ha sido chido y se ve con los fans que han estado presentes lo cual estamos agradecidos.

“Somos conscientes de la industria musical y el cómo debes crear un chingo de contenido y TikTok. Nos hemos manteniendo haciendo lo que nos gusta”, mencionó el también guitarrista.

“Hemos intentado mantenernos como en un punto medio en el que debes jugar con ello para que el proyecto esté a flote sin perder la calidad musical. Es encontrar tu lugar dentro del remolino. Al final la gente conecta con el mensaje que tiene un alma”, agregó María.

Este 9 de septiembre La Isla Centeno se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y han preparado un concierto único que tendrá elementos acorde al venue.

“Es la primera vez que La Isla Centeno toca en un teatro como tal. Estamos pensando en un show acorde al lugar y este tendrá un lado teatral que nunca hemos hechos. Definitivamente será un show único.

“Es muy emocionante que ya queremos ver el resultado y por supuesto que lo vean los fans”, finalizó María.

