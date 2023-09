Fanáticos de la leyenda del Rock, Freddie Mercury han explotado las redes al recordarlo con fotos, frases y videos en el día de su cumple.

El mundo de la música está de fiesta y en esta ocasión gracias a la leyenda del Rock Freddie Mercury quien este 5 de septiembre ha sido recordado por el día de su cumpleaños.

El exintegrante de la banda musical “Queen” quien nació en el año de 1946, ha sido uno de los artistas más recordados y relevantes de la escena musical, por lo que con sus letras y la forma en la que se desenvolvía en los escenarios logró ganarse el cariño de la gente quienes le siguen demostrando su amor pese aunque ya no este.

Mercury quien perdió la vida a causa del SIDA el 24 de noviembre 1991, actualmente escarpia cumpliendo 77 años, sin embargo, siempre será recordado como un icono que logró romper los paradigmas de la homosexualidad en esos tiempos.

Freddie logró hacer historia junto a sus compañeros Brian May, John Deacon y Roger Taylor quienes compusieron y tocaron grandes piezas musicales que los catapultaron al exito durante los años de 1980.

Grandes temas los respaldan, entre ellos We Will Rock You, Another One Bites the Dust, We Are the Champions, Radio Gaga, Don’t Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free, entre otros.

Por esto más, Mercury ha sido recordado por sus seguidores, quienes han explotado las redes con imágenes, videos y frases con motivo de celebración por su cumpleaños que será recordado de generación en generación.

Algunas de estas publicaciones han sido las siguientes:

“El momento donde Freddie Mercury hizo suyo el mundo y lo pausó”.

“Hoy cumpliría 77 años Freddie Mercury”.

“El legendario Freddie Mercury nació este día de 1946 en Stone Town, Tanzania”.

The legendary Freddie Mercury was born this day in 1946 in Stone Town, Tanzania. #FreddieMercury #HappyBirthdayFreddieMercury pic.twitter.com/eWSQbRsvzq — Classic Rock In Pics (@crockpics) September 5, 2023

“Feliz cumpleaños leyenda Freddie Mercury, tu legado nunca morirá”.

happy birthday legend freddie mercury, your legacy will never die. pic.twitter.com/YktFGax4OM — lara (@mysticdior_) September 5, 2023

“No me importa morir mañana. He vivido, en toda la extensión de la palabra. Freddie Mercury”.

“Hoy cumpliría años Freddie Mercury, uno de los mejores artistas de la historia y cuyo legado aún se mantiene presente en nuestros días. Donde quiera que estés, felicidades Freddie”.

Hoy cumpliría años Freddie Mercury, uno de los mejores artistas de la historia y cuyo legado aún se mantiene presente en nuestros días. Donde quiera que estés, felicidades Freddie 🤟❤️ pic.twitter.com/TWhxxMKhnS — Ito92™ (@Ito92X) September 5, 2023

KA