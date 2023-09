“Además, no cualquiera puede gobernar el país, y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que necesita, México y su pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera. Nada más dice groserías, ¿no?”.

Así arremetió este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra de Xóchitl Gálvez, quien el domingo fue nombrada como persona encargada de la construcción del Frente Amplio por México (FAM).

Este martes, por motu proprio, el titular del Ejecutivo retomó sus señalamientos -sin mencionarla- en contra de la senadora panista y el FAM, a los cuales “no les ve futuro”.

Esto porque -para él- a Gálvez Ruiz le hace falta el conocimiento del país, además de que la legisladora:

“Estoy escuchando, ya no puedo hablar, nada más escucho, a quienes aspiran a representar a las minorías, porque eso es: que regresen por sus fueros, los que ante se sentían los dueños de México, porque el país estaba en manos de una minoría, era una república simulada, era una oligarquía con fachada de democracia”.

Y enfatizó que para convencer a los mexicanos ya no basta ofrecer candidatos como si fueran productos chatarra o detergentes:

“Ya no es el tiempo en que los medios introducían en el mercado a cualquier persona como si fuese un producto chatarra, un detergente con mucha publicidad. No, ya no, ya no es así. No es cualquier cosa”.

Este domingo, los dirigentes del PAN, PRI y PRD, partidos que integran el Frente, entregaron a Xóchitl Gálvez la constancia como la encargada de la construcción del FAM -eufemismo para referirse a la candidatura presidencial- en un evento realizado en el Ángel de la Independencia.

Desde ahí, la legisladora panista dijo que van a ganar el próximo año y que la “esperanza ya cambió de manos”.