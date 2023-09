Hoy es el 50 aniversario luctuoso de J. R. R. Tolkien, el escritor de "El hobbit"

Hoy es el 50 aniversario luctuoso de John Ronald Reuel Tolkien o mejor conocido como J. R. R. Tolkien, el autor de novelas clásicas de fantasía heroica como ‘El hobbit’, ‘El Silmarillion’ y ‘El Señor de los Anillos’. Es por eso que hoy te contamos sobre uno de los autores de literatura fantástica más importantes de todos los tiempos:

Además de escritor, fue poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario. Nació en Bloemfontein, hoy Sudáfrica, el 3 de enero de 1892 y falleció el 2 de septiembre de 1973 en Inglaterra.

“El Hobbit” fue toda una aventura para el lingüista, en el verano de 1911, viajó a Suiza con otros doce compañeros; todo lo que vivió y vio en los Alpes le sirvió de inspiración para relatar la travesía de Bilbo Bolsón por las Montañas Nubladas en dicha obra.

Pero en realidad, este cuento infantil era para sus cuatro hijos y le debemos a la insistencia de su amigo C.S. Lewis el que lo publicara en 1937.

What has roots as nobody sees, Is taller than trees, Up, up it goes, And yet never grows? pic.twitter.com/uf8wXxI6RZ

La publicación y distribución estuvo a cargo de la editorial George Allen & Unwin, y, sin imaginarlo, su cuento fue un total éxito. Tanto así que de inmediato su editor le pidió que escribiera una secuela.

Y fue así que ‘El Señor de los Anillos” llegó al mundo, su obra maestra y todo un fenómeno de la literatura fantástica del siglo XX.

Pero no fue tan fácil, tardó 12 años en escribir tan espectacular obra; debido a su volumen, fue publicada en tres entregas: ‘La Comunidad del Anillo‘, ‘Las dos torres‘, ambas publicadas en 1954, y ‘El retorno del Rey‘, en 1955.

Definitivamente, con “El señor de los anillos” Tolkien creó un mundo nuevo y mágico en el que convivían hombres, elfos, hobbits y enanos.

On 2 September 1973 J.R.R. #Tolkien died aged 81. Tolkien's The Lord of the Rings is the best-selling book of the 20th Century, and is joined by seminal works The Hobbit and The Silmarillion.

He may have died 50 years ago but his influence and legacy lives on in us all. Namárië. pic.twitter.com/qGrBwf1ADv

— Tolkien Society (@TolkienSociety) September 2, 2023