La Novia del Mundial de Qatar 2022, Ivana Knöll, preocupó a sus seguidores tras dar a conocer que fue agredida en un bar, ¿Cuál habrá sido la razón?, a continuación te contamos.

A través de sus storys de “IG”, Ivana Knöll, la modelo que acaparó las miradas de los aficionados del fútbol de diversas nacionalidades durante el Mundial de Qatar 2022, confesó que recientemente fue víctima de una agresión en un bar.

Según lo relatado por la también creadora de contenido de OnlyFans, los hechos se registraron en un bar de Mykonos, Grecia, luego de que una mujer de aproximadamente 40 años la atacará por presuntos “celos” mientras tomaba el té con sus amigos.

Esto debido a que a la fémina le habría dado “coraje” de que el hombre que la acompañaba se le quedara viendo a ella cuando ingresaba al lugar.

Tras ello, sus dos amigos con los que acudió al sitio, intervinieron para detener a la señora, pues se encontraba muy alterada, tanto que, incluso la amenazó de muerte.

“Ayer por la noche fui atacada por una mujer desconocida de 490 años mientras tomaba té con mis amigos, pensando que no necesito seguridad en este país bastante seguro. La razón por la que me atacó fue porque su chico me miró cuando entré al bar. Esperó solo 3 horas en la barra a que terminara y salió a atacarme.

Ni siquiera me di cuenta en el bar, por suerte mis dos amigos la detuvieron y la mantuvieron alejada de mí, como no querían lastimarla, no podían con ella por que estaba muy loca como dijo ‘para matarme’”.

Aunque reflejó que no fue una situación fácil la que vivió y que incluso la espantó, en otra de sus storys, Ivana, mandó un mensaje a las mujeres para que estas se acepten como son , ya que de no hacerlo, esto les generará inseguridades ante otras personas y las puede orillar a cometer actos violentos, justo como lo que vivió con la fémina que la atacó.

“¿Cómo puedes ser tan mala y celosa?. Como no entiendes que siempre puede haber una mujer más linda que tú, más joven, más sexy, más inteligente , más poderosa, más exitosa que otra, pero esa no soy yo, esa no eres tú y en cuanto aceptes eso y empieces a convertirte en la versión más feliz ,sexy, saludable y rica de ti misma, ¡Estarás completa y no celosa!.

No te valores ante un hombre, porque él solo está ahí para empujarte en la vida como apoyo o para darte dolor de cabeza: eso depende de tu elección, pero no está ahí para valorarte, eso lo hace tú.

