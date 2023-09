A estas alturas es difícil encontrarse con alguien que no haya jugado alguno de los juegos de la serie (o siquiera visto algo relacionado con) de Five Nights at Freddy’s. O, más prontamente, es bastante probable que conozcan de nombre este videojuego que está próximo a ser estrenado en su adaptación a la pantalla grande.

Pues bien, este juego es producto de un fracaso rotundo de un juego lanzado por Scott Cawthon. Debido a la malas críticas que lo calificaron como terrorífico, cuando sus creaciones estaban más bien orientadas a un público cristiano, decidió inspirarse de eso “malo” para crear este mundo de Freddy’s, cuyo primer juego fue lanzado en agosto de 2014 a través de Desura, en primera instancia, y días después por la reconocida Steam Greenlight.

A casi una década de distancia, este universo ya tiene en su haber más de diez entregas oficiales, spin-offs y otros tantos productos. Bastante reconocible sabiendo la revolución que esta creación causó en la industria de los juegos de terror. Con esto, Scott, ex-hacedor de videojuegos cristianos, se convirtió en figura estelar desde su posición de desarrollador indie.

El origen del origen

En su pasado conocido, Cawthon creó Chipper & Sons, una especie de antología de minijuegos bastante sencillos que tenían como público principal a los más niños del hogar; sin embargo, su personaje principal, un castor antropomórfico, no jugó de su lado, pues lo tildaron de “animal animatrónico aterrador”.

Así pues, nació Freddy y todos los otros personajes animatrónicos que conforman la saga-, bajo una mecánica aparentemente sencilla, so pretexto de las malas críticas. Es decir, de lo que quedaba de su legado, creó un nuevo futuro que no se apagó más, y sólo tardó seis meses en desarrollarlo.

Actualmente, el juego puede encontrarse disponible para Microsoft Windows, Android, iOS, Windows Phone, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 y PS5. Se sabe que el último videojuego fue lanzado en diciembre de 2021, con el título Five Nights at Freddy’s: Security Breach, antes del retiro (aparentemente temporal) de su creador. Para los fanáticos de todo lo que tenga que ver con esta saga, sin embargo, se avecina el estreno de la película de FNAF, producida por Blum House, para el próximo 26 de octubre.

Cuéntanos cuál es tu título favorito de la saga y si esperas con ansias la adaptación cinematográfica de este videojuego.